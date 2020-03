Vivi la vela dal divano: con smartphone, tablet e la nostra libreria digitale

Adesso che siete a casa, è il momento giusto per dedicarvi alla vostra passione: la vela. Se volete potete intabarrarvi in un ceratone per entrare ancora meglio nel “mood”, come ha fatto il protagonista della foto qui sopra. In realtà vi basta solo avere un tablet o uno smartphone per avere a disposizione tutta la libreria digitale di Panama Editore: guide, volumi, storie di mare, libri, manuali, portolani, abbonamenti e tutti i numeri del Giornale del Vela (anche quelli arretrati, fino al Giugno del 2018).

Entrare nel nostro mondo digitale è facilissimo: vi basta scaricare la App gratuita “Giornale della Vela”: la trovate su Play Store a questo link se avete dispositivi Android, e sull’App Store a questo link se avete invece device iOS.

Avrete così accesso a tanti contenuti esclusivi a prezzi ultrascontati. Scopriamoli assieme!

L’ULTIMO NUMERO DEL GDV, GLI ARRETRATI, GLI ABBONAMENTI

Vuoi l’ultimo numero del Giornale della Vela, da portare sempre con te? Sulla App del GDV lo trovi al prezzo scontato di 3,99 euro. Il bello è che sono a tua disposizione, allo stesso prezzo, gli arretrati: se ti sei perso un servizio di cui ti hanno parlato, se sei alla ricerca di una prova di una barca che ti interessa, è la soluzione che fa per te.

I numeri della rivista disponibili li trovi facilmente all’interno della App nella sezione “Giornale della Vela”, la prima che ti appare.

Cliccando sul prezzo come nell’immagine a lato, accederete anche alle opzioni di abbonamento: 39,99 euro per l’abbonamento annuale digital (11 numeri da avere ogni mese sul tuo tablet o smartphone) o 59,99 euro la formula “All you can read”, che vi dà l’accesso, per un anno, oltre che alla rivista a tutta la nostra libreria digitale. Vi ricordiamo che, in questo momento difficile, per ogni abbonamento digitale che sottoscriverete noi doneremo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

LA NOSTRA LIBRERIA DIGITALE

Scorrendo a destra nella sezione “Libri e manuali”, accederai invece alla nostra libreria. Passiamo in rassegna per voi i migliori titoli a disposizione: costano soltanto 4,49 euro l’uno!

LA GUIDA 2020 AGLI ACCESSORI NAUTICI – La nostra “bibbia” di 164 pagine per rendere la vostra barca comoda, sicura e al passo coi tempi.

PRATICA E BRICOLAGE – Un numero speciale dedicato agli amanti dei lavori a bordo: 132 pagine di preziosi consigli. Sulle pagine de Il Giornale della Vela, affrontiamo ogni mese argomenti tecnici, didattici e pratici. Abbiamo quindi deciso di racchiuderne una selezione in questo speciale volume “Pratica & bricolage”, pensato per aiutarvi e guidarvi non solo durante la navigazione o a bordo, ma anche al momento di studiare e concepire la vostra futura crociera.

AVVENTURE E MITI NEI MARI DEL MONDO – Ci sono avventure che vale la pena raccontare e ricordare. Per questo abbiamo attinto al nostro archivio storico e abbiamo selezionato storie di personaggi e navigazioni che hanno fatto la storia della vela. Ve le raccontiamo con immagini straordinarie e testi esclusivi nel nostro nuovo numero speciale “Avventure e miti nei mari del mondo”. Da Jack London a Joshua Slocum, passando per Moitessier, Tabarly, Robin Knox-Johnston e Peter Blake, tutti i più grandi miti del mare sono raccolti per la prima volta in un unico volume speciale.

IL LIBRO DELLE VACANZE PER MARE – Speciale Vacanze per mare in Italia e Mediterraneo: tredici itinerari con tutte le dritte per godervi al massimo la vostra estate: porti, baie, ristoranti e meteo, scoprite i segreti per navigare sicuri e divertirvi! Da usare appena arrivano tempi migliori!

MAREA (UN LIBRO DI GIOVANNI CROVETTO) – La vera storia di Marea, un bellissimo cutter lungo 18,56 metri costruito nel 1977 dai cantieri Carlini a Rimini. È uno dei migliori progetti realizzati dallo studio Sparkman & Stephens. Nel novembre 2012 ha partecipato alla ARC con l’equipaggio italiano, percorrendo 2.680 miglia in 15 giorni, 14 minuti e 21 secondi.

MANOVRARE IN EQUIPAGGIO RIDOTTO – Quante volte avete rinunciato a uscire con la vostra barca perché non trovavate abbastanza persone d’equipaggio? D’ora in avanti il problema non esisterà più. Capitolo dopo capitolo, vi sveleremo i trucchi per portare la vostra barca praticamente da soli. Dall’ingresso in porto all’ancoraggio in rada.

IL DIZIONARIO DELLA NAUTICA (A-M; N-Z) – Per andare per mare non bisogna solo essere capaci di condurre una barca ma bisogna anche conoscere il linguaggio della marineria, una vera e propria lingua. Questo volume raduna tutte le parole essenziali che compongono questo universo lessicale con spiegazioni chiare e semplici ma soprattutto con molta più facilità rispetto ai tradizionali dizionari nautici, potrete vedere i principali termini illustrati con foto e disegni corredati da didascalie. Comprenderete cosi, più facilmente, di cosa si sta parlando, che cos’è in pratica un oggetto, come si fa una manovra, cosa significa un verbo, cos’è quella “strana” parola. In più, come si conviene ad un buon dizionario enciclopedico, centinaia di situazioni e di manovre vengono meglio spiegate in ampi ed esaurienti approfondimenti.

NAVIGARE SECONDO LE REGOLE – Per rendere il più semplice e comprensibile possibile, senza perderci la testa, l’intricata e farraginosa legislazione italiana, nasce il manuale “Navigare secondo le regole del Codice della Nautica”, un volume indispensabile per chi va per mare. Senza distinzioni.

IL LIBRO DELLE 350 MIGLIORI RICETTE DA BARCA – Mangiare bene è uno dei piaceri della vita a bordo al quale non si dovrebbe mai rinunciare. Ma, per ricevere il plauso dell’equipaggio, bisogna sapere che cucinare in barca è una cosa ben diversa dal trafficare ai fornelli di casa. Il volume “350 migliori ricette per la cucina in barca (e i segreti della cambusa)” nasce apposta per garantirvi ottimi risultati nella cucina in barca, facilitandovi il lavoro.

IL LIBRO DELLE 350 MIGLIORI BAIE – Se volete essere sicuri di passare una giornata (e perchè no anche una nottata) ancorando in una delle baie più belle, senza spiacevoli sorprese, ecco il per voi il volume “350 migliori baie dove ancorare in Italia (e in Corsica, Costa Azzurra e Croazia)”.

IL LIBRO DEI 350 MIGLIORI RISTORANTI DA MARINAI – Alzi la mano chi, volendo provare il piacere di pranzare o cenare in un ristorante nei pressi del mare, si è preso la classica “sola”. A noi è capitato, soprattuto quando affamati, siamo scesi dalla barca e ci siamo infilati nel primo locale sottomano. Il volume “350 ristoranti e trattorie sul mare in Italia (e in Corsica, Costa Azzurra e Croazia) nasce per far si che la vostra sosta “mangereccia” sia sempre piacevole e goduriosa, senza spiacevoli sorprese.

LE GUIDE NAUTICHE – Inoltre, troverete numerose guide nautiche (con portolano integrato) per organizzare al meglio la vostra prossima crociera in Mediterraneo: Grecia Ovest, Isole italiane, Coste italiane, Sardegna, Grecia e Turchia, Sicilia, Corsica, Croazia e Grecia Ionica. Troverete i migliori itinerari, i ristoranti giusti, le baie top, cosa vedere a terra. Imperdibili.

Se invece siete amanti della cara vecchia carta, date un’occhiata ai migliori prodotti del nostro store QUI!

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

