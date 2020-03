Come affrontare una tempesta? Te lo spiegano online i grandi velisti!

Quella che stiamo vivendo è una situazione estrema, paragonabile a una tempesta di quelle che obbligano i marinai a chiudersi sottocoperta. E di come affrontare una tempesta vi parlerà Montura, marchio noto nell’abbigliamento tecnico da montagna che da qualche anno si è lanciato anche nel mondo della vela, invitandovi a un incontro pubblico online (e gratuito) con grandi protagonisti della vela.

Domani (domenica 22 marzo), a partire dalle 16, in diretta Facebook e Instagram sui profili di Montura, i migliori velisti del team Montura e uno psicologo vi insegneranno tecniche per sopravvivere quando le acque si fanno molto agitate. In diretta dalla Sardegna, da Milano e da Padova saranno collegati il navigatore oceanico Gaetano Mura, i giovani velisti Sergio Caramel e Claudia Rossi e lo psicoterapeuta Alessandro Calderoni, direttore del Pronto Soccorso Psicologico di Milano. A coordinare l’incontro, rigorosamente online, Maurizio Guagnetti, giornalista di Stazione Radio.

COME SEGUIRE L’EVENTO E DIVENTARNE I PROTAGONISTI

L’evento può essere seguito da tutti (QUI la pagina Facebook di Montura e QUI il profilo Instagram per seguire la diretta), ma c’è anche la possibilità di partecipare attivamente raccontando in diretta la vostra esperienza e porre domande agli speaker: QUI potete iscrivervi, fino a esaurimento posti, e partecipare all’incontro (in collegamento video).

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

