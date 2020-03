VIDEO “Velisti, state a casa!”. Ve lo dicono Malingri, Pedote, Mura, Noseda e Miceli

Restate a casa, non usate la barca. Noi ve lo abbiamo detto, e ripetuto. Adesso ve lo dicono anche quelli che hanno fatto della vela uno stile di vita e un lavoro. Vittorio Malingri, Giancarlo Pedote, Andrea Mura, Dario Noseda e Matteo Miceli. Migliaia e migliaia di miglia sul “groppone”, centinaia di burrasche e momenti difficili affrontati in mare. Loro vorrebbero essere in barca, chi a regatare, chi ad attraversare l’Atlantico, chi a preparare il prossimo giro del mondo… Ma sono a casa, perché come dice Noseda: “La traversata più dura? Quella che stiamo vivendo ora…”. Abbiamo raccolto per voi le loro raccomandazioni. Repetita juvant, dicevano i latini: restate a casa!

VELISTI CHE STANNO A CASA

VITTORIO MALINGRI: “CHI STA FUORI, DA CASA O IN BARCA, E’ UN PIRLA”

Partiamo con il messaggio più lungo e “colorito”, quello di Vittorio Malingri. Il navigatore oceanico che è nato e cresciuto sul mare, membro di una delle più grandi tribù della vela italiana, si esprime senza mezze misure: “Dovete stare a casa, rompervi i cosiddetti a fare un sacco di cose che non avete mai fatto, e dovete romperli a chi non sta a casa!”. D’obbligo anche il paragone nautico: “Quando fuori c’è la burrasca, e stai navigando, non devi stare in coperta. Te ne stai sotto. Fai lavorare il pilota automatico. Chi sta fuori a fare il pirla è un pirla. In barca, a casa, in tutti i modi!”.

GIANCARLO PEDOTE: “FACCIAMO TUTTI UN PICCOLO SFORZO!”

Più composto – ma la sostanza del messaggio, “state a casa!”, non cambia – è Giancarlo Pedote, Velista dell’Anno 2016 (secondo alla Mini Transat) e unico italiano che prenderà parte al mitico Vendée Globe, il giro del mondo in solitario sugli IMOCA 60: “In questo momento navigare significa mettere a rischio le vite dei soccorritori e non è il momento di farlo. Ci sono persone che soffrono, negli ospedali, è un gesto di rispetto da parte nostra fare un piccolo sforzo per uscire da questa situazione! Leggetevi un libro, statevene a casa!”.

ANDREA MURA: “STATE A CASA, STATE A CASA, STATE ANCORA A CASA”

Andrea Mura, uno dei navigatori oceanici più vincenti d’Italia (ha vinto nella sua categoria Route di Rhum, Twostar, la Québec-Saint Malo e Ostar), Velista dell’Anno 2014, è lapidario: “State a casa, state a casa, state ancora a casa fino a che non sarà necessario. Approfittiamo di questo momento per stare insieme alla nostra famiglia, per progettare, innovare, meditare!”.

DARIO NOSEDA: “E’ QUESTA LA TRAVERSATA PIU’ DIFFICILE”

Dario Noseda, il “pazzo” del lago di Como che ha stupito tutti attraversando l’Oceano con una piccola Star (aggiudicandosi il titolo di Velista dell’Anno 2018) ha le idee chiarissime: “La traversata più dura? Quella che stiamo vivendo ora. Ma stando a casa ce la faremo”.

MATTEO MICELI: DA VELISTA A CARROZZIERE

Chiudiamo con Matteo Miceli (Velista dell’Anno 2008), che visti i tempi di stop forzato ha deciso di svestire i panni del velista oceanico per indossare quelli del “carrozziere” e ci saluta mentre è pronto a riparare un bus nel suo giardino (che ricorda molto quello di Into The Wild!). A proposito Matteo: cosa ci fa un bus arrugginito nel tuo giardino?

A cura di Eugenio Ruocco

