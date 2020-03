“Navigherò da Lignano a Istanbul nudo!” e tutto quello che farete a emergenza finita

“Amici velisti, cosa farete quando questa emergenza coronavirus sarà finita?”, vi abbiamo chiesto sulla nostra pagina Facebook e sui principali gruppi di vela sui social.

Le vostre risposte, da casa, non sono tardate ad arrivare: da quelle più ironiche (“Comprerò una barca e la chiamerò CORONAVID-19 così sarò sicuro di non avere vicini rompiballe in rada…”), ai giochi di parole (“Mi farò un’altra quarantena, ma di miglia…”), dalle più romantiche (“Mi metto a guardare l’albero della barca e il cielo contemporaneamente. Mi manca”) a quelle preoccupate (“.. spero di avere ancora una barca!”). E poi c’è chi cita Moitessier, chi sogna paesi lontani, chi si darà alla pazza gioia…

Ecco le vostre migliori risposte, selezionate tra le tantissime che ci avete mandato:

Amici velisti, cosa farete quando questa emergenza sarà finita?

Mi farò un’altra quarantena, ma di miglia… (Giorgio)

Da Lignano ad Istanbul nudo! (Stefano)

Emigro in Nuova Zelanda (Patrizia)

Mi metto a guardare l’albero della barca e il cielo contemporaneamente. Mi manca (Fabio)

Riscopriro’ il piacere di andare per mare in solitaria (Salvatore)

Andrò a vedere se la mia barca galleggia ancora. Purtroppo è ormeggiata di un altro comune (Silvano)

Parto per Tonga…. (Sandro)

.. spero di avere ancora una barca! (Monica)

Riprenderò a fare regate e a diffondere a quante più persone possibili l’amore per la vela (Alberto)

Mi autonomino “velista” anche se in realtà sto facendo un corso di iniziazione quindi sono all’abc…mi iscriverò in piscina per migliorare la mia abilità e la resistenza nel nuoto, girerò tutta la provincia a cercare allievi per dare vita ad un corso avanzato e, magari, imparare una deriva… (Maurizio)

“Senza scalo verso le isole del Pacifico perché in mare sono felice e forse anche per salvarmi l’anima” (Marco)

Andrò a navigare…. (Catherine)

Mi chiudo in barca (Andrea)

Mi trasferisco sulla mia barchettina e gli faccio un sacco di lavoretti per renderla ancora più carina (Davide)

Farò un lunghissimo bordo in windsurf, alla prima giornata windy disponibile (Roberto)

Dovremo vendere le barche! (Gery)

Penso che stavolta andrò a scuola di musica per imparare a suonare la chitarra (Manuel)

Da Bologna vado a Forlì prendo il mio amico Gianni e ci precipitiamo in mare a cazzare rande (Andrea)

Mi fidanzero’ su una barca a vela (Roberta)

Comprerò una barca e la chiamerò CORONAVID-19 così sarò sicuro di non avere vicini rompiballe in rada… (Carlo Alberto)

Adesso sto preparando la Barca, la metto a mare quando tutto sarà finito (Carmelo)

Regate a go go…. (Giovanni)

Barca tirata a secco ad inizio Marzo, in teoria per 9 giorni. Tutto bloccato a data da destinarsi. Spero che passi presto il casino, fine carenaggio, visita quinquennale e Sun Odissey pronto in mare. Non vedo l’ora di fare quarantena al largo, tra Egadi ed Eolie, con lenze al traino… (Ferdinando)

Farò quello che ho sempre fatto. Ma sarà molto più bello, il mare sarà bellissimo, il sole sarà bellissimo, anche la bonaccia mi darà piacere, e la pioggia poi….fantastica. Tuffarmi sarà unico. Tutto sarà bellissimo, perché adesso quelle cose che ho fatto mille volte dandole per scontate, adesso mi mancano…..(Davide)

Salirò sulla mia barchetta e andrò a fare bordi fino alla nausea… (Stefano)

