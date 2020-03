L’addio alle regate di Cagliari e la caduta di stile di Team New Zealand

Una doccia fredda. La decisione dell’Arbitration Panel della 36th America’s Cup in merito alle ACWS di Cagliari mette una pietra tombale sulle regate in Sardegna. Non ci sarà nessun evento in Italia. Le regate in programma per il 23 e 26 aprile prossimi sono state prima rinviate a causa dell’emergenza Covid19, poi definitivamente cancellate. Doveva essere una festa ma resterà solo una cocente delusione, per Cagliari, la Sardegna, l’Italia e Luna Rossa.

Secondo il comunicato del Challenge of Record in merito alla decisione dell’Arbitration Panel, che vi riportiamo sotto, l’unica soluzione per trovare una nuova data sarebbe stato un accordo tra Luna Rossa e Team New Zealand, ma il defender non è stato disponibile a valutare una nuova data. Non era certo un errore che Team New Zealand già giorni fa era uscito allo scoperto parlando di cancellazione delle regate di Cagliari quando ancora nulla era deciso. Non esattamente un gesto di grande stile verso gli amici di un tempo, gli uomini di Luna Rossa, e verso un paese che sta vivendo un’emergenza senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana. Con gli inglesi che sono letteralmente fuggiti dal porto di Cagliari, con il ricorso di American Magic al Panel per chiedere l’annullamento dell’evento, le ultime settimane del capoluogo sardo, oltre alla situazione nazionale, sportivamente somigliano a un vero incubo.

Un danno enorme per la città. E vi possiamo garantire che, avendo prenotato anche noi il nostro soggiorno a Cagliari per quei giorni di aprile, trovare un posto dove dormire in città non era esattamente una cosa facile, anche prenotando con mesi di anticipo come fatto dalla nostra redazione. Ci sarebbe stato molto pubblico, sarebbe stata una bella festa, ma non se ne farà nulla. Il defender ha concesso una sola occasione, saltata questa a causa del coronavirus non c’è una nuova possibilità. E pure il calendario del 2020 non sembrava così chiuso. Dal 4 al 7 giugno le World Series in Inghilterra a Portsmouth, ammesso che si facciano, poi l’evento successivo sarebbe stato dal 17 al 20 dicembre a Auckland, appena due mesi prima dell’inizio delle regate ufficiali della Prada Cup, la selezione sfidanti, previste dal 15 al 22 febbraio 2021.Da giugno a dicembre una finestra, anche se logisticamente complessa, si sarebbe potuta trovare, qualora ce ne fosse stata la volontà. Ma con gli americani di American Magic che avevano già ben poca voglia di affrontare questa trasferta, un defender intransigente e i britannici che, al netto di essersi allenati a Cagliari, hanno più interesse a salvare il loro evento che a dare una seconda chance alle regate in Italia, alla fine a perderci siamo solo noi.

È la Coppa America, baby. Anche al tempo del coronavirus. Non ci sono mai state e mai ci saranno esclusioni di colpi. Ma questa volta amici kiwi, vi è proprio mancato un po’ di stile.

Mauro Giuffrè

IL COMUNICATO

A seguito del ricorso presentato da parte del New York Yacht Club / American Magic all’America’s Cup Arbitration Panel in merito alla sua partecipazione alle America’s Cup World Series Sardegna – Cagliari e alle successive risposte del COR 36, del Defender e di INEOS Team UK, il Panel ha pubblicato oggi la decisione di seguito riassunta.

A causa della pandemia Coronavirus e delle misure restrittive imposte da vari governi, il Panel ha riconosciuto che è oggettivamente impossibile organizzare le ACWS Sardegna – Cagliari dal 23 al 26 aprile 2020, e ha annullato l’evento, sollevando l’organizzatore e i concorrenti dagli obblighi previsti dal Protocollo.

Il Panel ha anche stabilito di non avere il potere di posporre le ACWS Sardegna-Cagliari ad altra data, né di imporre l’organizzazione di ulteriori eventi ACWS, e nemmeno di imporre periodi di “blackout” dell’attività velica che non sono previsti dal Protocollo, in quanto l’Arbitration Panel non ha il potere di cambiare il Protocollo.

Uno spostamento delle ACWS Sardegna-Cagliari ad altra data sarebbe quindi possibile unicamente con l’accordo tra il Challenger of Record e il Defender.

Non essendo il Defender disposto ad accettare un cambiamento di data delle ACWS Sardegna – Cagliari, l’evento è ora definitivamente annullato.

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

——————————————————



NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!