Casa dolce casa… Ora puoi dedicarti alla tua passione con le letture giuste!

In questo momento difficile per il nostro paese e per il mondo intero, ogni buon marinaio sa cosa deve fare. Come quando c’è burrasca e resta in porto, il buon marinaio resta a casa. E ne approfitta per migliorarsi, come marinaio e come uomo, con le letture giuste. Per rendere proficue le vostre giornate casalinghe ai tempi del coronavirus, abbiamo selezionato i migliori libri, manuali e abbonamenti dal nostro store digitale e ve li offriamo a prezzi davvero speciali!

Sul nostro portale subscribe.giornaledellavela.com non troverete solo abbonamenti ma anche manuali, guide, libri di mare. Ecco la nostra selezione a seconda che vogliate vivere la vela anche a casa ogni mese, che stiate già pianificando la vostra crociera per quando le acque si saranno calmate, che vogliate imparare o, semplicemente sognare. Voi li ordinate, noi ve li recapitiamo comodamente a casa.

PER VIVERE A CASA LA VOSTRA PASSIONE TUTTO L’ANNO

Iniziamo con le soluzioni cartacee per sconfiggere la noia. Partiamo con gli abbonamenti cartacei al Giornale della Vela e alle riviste di Panama Editore: sappiate che per ogni abbonamento che sottoscrivete, di qualsiasi durata e tipologia, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per rafforzare il reparto di terapia intensiva. Abbiamo già donato oltre 300 euro…

QUI potete selezionare la formula che fa per voi, annuale, biennale, “all-in” (ovvero a Giornale della Vela, Barche a Motore e Top Yacht Design).

PER PREPARARSI ALLA CROCIERA

LA GUIDA 2020 AGLI ACCESSORI NAUTICI – La nostra “bibbia” di 164 pagine per rendere la vostra barca comoda, sicura e al passo coi tempi. La trovate QUI a soli 4,90 euro.

IL DIARIO DI BORDO – Il diario di bordo è il “quaderno” che ogni buon capitano deve avere sulla propria barca. Un diario da personalizzare e scrivere con gli appunti, i segreti e le annotazioni che riguardano la vostra barca ma anche le curiosità delle vostre “rotte mediterranee”, la check list da fare prima delle partenze, gli equipaggi o “le memorie” di un bel viaggio con una barca a noleggio…. Lo trovate QUI a soli 5,99 euro.

IL LIBRO DEI 350 MIGLIORI RISTORANTI DA MARINAI – Alzi la mano chi, volendo provare il piacere di pranzare o cenare in un ristorante nei pressi del mare, si è preso la classica “sola”. A noi è capitato, soprattuto quando affamati, siamo scesi dalla barca e ci siamo infilati nel primo locale sottomano. Il volume “350 ristoranti e trattorie sul mare in Italia (e in Corsica, Costa Azzurra e Croazia) nasce per far si che la vostra sosta “mangereccia” sia sempre piacevole e goduriosa, senza spiacevoli sorprese. Lo trovate QUI a 11,82 euro.

IL LIBRO DELLE 350 MIGLIORI BAIE – Se volete essere sicuri di passare una giornata (e perchè no anche una nottata) ancorando in una delle baie più belle, senza spiacevoli sorprese, ecco il per voi il volume “350 migliori baie dove ancorare in Italia (e in Corsica, Costa Azzurra e Croazia)”. Lo trovate QUI a soli 3,56 euro.

IL LIBRO DELLE 350 MIGLIORI RICETTE DA BARCA – Mangiare bene è uno dei piaceri della vita a bordo al quale non si dovrebbe mai rinunciare. Ma, per ricevere il plauso dell’equipaggio, bisogna sapere che cucinare in barca è una cosa ben diversa dal trafficare ai fornelli di casa. Il volume “350 migliori ricette per la cucina in barca (e i segreti della cambusa)” nasce apposta per garantirvi ottimi risultati nella cucina in barca, facilitandovi il lavoro. Lo trovate QUI a 11,82 euro.

IL LIBRO DELLE VACANZE PER MARE – Speciale Vacanze per mare in Italia e Mediterraneo: tredici itinerari con tutte le dritte per godervi al massimo la vostra estate: porti, baie, ristoranti e meteo, scoprite i segreti per navigare sicuri e divertirvi! Da usare appena arrivano tempi migliori! Lo trovate QUI a soli 4,25 euro.

PER IMPARARE

IL GRANDE LIBRO DELLE VELE – In modo chiaro, semplice, didattico tutto il sapere sulle vele, il vero motore di una barca, per non avere mai problemi e per farle rendere sempre al meglio. È utile per tutti, dai principianti ai più esperti. Scritto da chi ha percorso migliaia di miglia, questo libro non vi terrà nascosto nessun segreto. Statene certi. 274 pagine con 250 illustrazioni che aiutano a comprendere facilmente ogni argomento. Lo trovate QUI a 11,82 euro.

NAVIGARE SECONDO LE REGOLE – Per rendere il più semplice e comprensibile possibile, senza perderci la testa, l’intricata e farraginosa legislazione italiana, nasce il manuale “Navigare secondo le regole del Codice della Nautica”, un volume indispensabile per chi va per mare. Senza distinzioni. Lo trovate QUI a 11,82 euro.

PER SOGNARE

IL MANUALE DI COME VIVERE A BORDO – Gli scaffali delle librerie sono pieni di manuali di nautica che insegnano al diportista come navigare meglio, ma non c’era traccia di un volume che spiegasse in modo approfondito come si può vivere bene a bordo di una barca. Questo libro è invece una guida completa che racconta con dovizia di particolari tutti gli aspetti che riguardano il trascorrere del tempo a bordo della propria imbarcazione e come farlo il meglio possibile. Lo trovate QUI a 11,82 euro.

IL MARE NON E’ MAI LO STESSO – Giovanni Porzio è uno dei migliori reporter italiani e un appassionato velista.Dopo tanti servizi realizzati sulle pagine del Giornale della Vela, abbiamo raccolto in un libro i suoi reportage in mare. Ne “Il mare non è mai lo stesso”, Giovanni ci accompagna alla scoperta delle contraddizioni delle coste meridionali d’Italia, puntando poi Sardegna e Tunisia, ma facendoci anche sognare lungo i fiordi del Grande Nord, tra le isole Svalbard e l’arcipelago delle Orcadi. Lo trovate QUI a 11,82 euro.

LA VERA STORIA DELL’EPOCA D’ORO DELLA COPPA AMERICA – La Coppa America come non l’avete mai conosciuta. Nella storia, che è un appassionante romanzo di uomini, avventure, grandi successi e disastrosi flop, finalmente scoprirete i retroscena della regata più famosa del mondo. La storia di centinaia di barche e uomini, che si sono sfidati all’ultima virata per cercare di accaparrarsi quella Coppa d’argento bitorzoluta e sgraziata, mai passata di moda dal 1851 ai giorni nostri. Lo trovate QUI a soli 6,99 euro.

“ATTORNO AL MONDO SU UNA BARCA DI 6,50 METRI” – Alessandro Di Benedetto ha scritto e illustrato in un prezioso volume la sua straordinaria impresa, che gli è valsa il record del primo uomo ad aver attraversato il pianeta con la barca più piccola, da solo e senza scali in 268 giorni. “Attorno al mondo su una barca di 6,50 metri”, in 164 pagine il racconto di tutta l’impresa in prima persona, con 300 straordinarie fotografie e disegni dell’autore, dalla costruzione dello scafo alla navigazione nei mari di tutto il mondo. Lo trovate QUI a 12,75 euro.

AVVENTURE E MITI NEI MARI DEL MONDO – Ci sono avventure che vale la pena raccontare e ricordare. Per questo abbiamo attinto al nostro archivio storico e abbiamo selezionato storie di personaggi e navigazioni che hanno fatto la storia della vela. Ve le raccontiamo con immagini straordinarie e testi esclusivi nel nostro nuovo numero speciale “Avventure e miti nei mari del mondo”. Da Jack London a Thomas Coville, passando per Moitessier, Tabarly, Robin Knox-Johnston e Peter Blake, tutti i più grandi miti del mare sono raccolti per la prima volta in un unico volume speciale. Lo trovate QUI a soli 2 euro!

Questi sono soltanto alcuni tra i tantissimi prodotti editoriali che trovate sul nostro portale: ci sono anche DVD didattici, Portolani, Guide:

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

