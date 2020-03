Alzi la mano chi conosce il nodo di alaggio. Pochi, vero? In realtà si tratta di un nodo dalla grande utilità a bordo, perché serve per fissare una cima di piccolo diametro a una più grande. Ecco, passo dopo passo, come eseguirlo in sei mosse.

1. Formate un doppino con la cima di diametro maggiore. Con la sottile eseguite un cappio sul capo superiore.

2. Incrociate il corrente all’ingiù, sotto la parte inferiore del doppino, e fatelo passare al suo interno.

3. Portate l’estremità del corrente sopra la parte superiore poi all’indietro nel doppino.

4. Continuate a passare il corrente su e giù all’interno del doppino.

5. Portate ora il corrente all’ingiù tra gli ultimi due incroci.

6. Tirate il doppino e il dormiente in modo da serrare il nodo.

