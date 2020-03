Da un telaio per tessere la stoffa 100 anni fa ai fuoribordo per il tuo tender oggi

Buon compleanno Suzuki! Il marchio giapponese ha spento 100 candeline. Cento anni di storia e fama indiscussa dalle auto, alle moto fino ai motori fuoribordo, protagonisti delle avventure in mare di moltissimi diportisti, anche velisti.

Suzuki in 100 anni: dal tessile ai motori fuoribordo

Il 15 marzo 1920 nasceva ad Hamamatsu, in Giappone, la Suzuki Loom Manufacturing Co. costituita da Michio Suzuki. Tutto era iniziato da un telaio innovativo, ideato da Michio per aiutare la madre, tessitrice di stoffe. Questo telaio era capace di lavorare i tessuti in modo veloce e molto preciso e, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, ebbe un successo strepitoso.

Michio Suzuki intanto si specializzò e acquisì grandissime competenze nel campo dei motori. Nel 1954 nacque la Suzuki Motor Corporation Ltd. che nel 1955 lanciò anche la prima auto a marchio Suzuki, la Suzulight, spinta da un motore a due tempi di 360cc. Nel 1960 il debutto nelle moto e nel 1962 il primo titolo mondiale.

La Casa di Hamamatsu restò protagonista anche nelle due ruote, debuttando nelle corse nel 1960 e ottenendo già nel 1962 il primo dei suoi 15 titoli mondiali. Poi, nel 1965, l’ingresso di Suzuki nel mondo dei motori fuoribordo, con il lancio del modello D55.

Oggi la casa giapponese è ben conosciuta anche nel mondo dei velisti, perché sono molti che si affidano a Suzuki per i motori dei loro tender: La gamma DF ha 13 modelli che vanno da 2,5 a 40 cavalli.

E c’è anche chi ha optato per il gomone con lo specchio di poppa abbattibile “Suzukino by Geniuss”: si tratta di battellini offerti con motore Suzuki in package, in quattro versioni.

Il modello Suzukino 250 Compact, il Suzukino 250 e il 285 con allestimento Open, cioè con interni sgombri, ed infine il Suzukino 290 Duetto con un layout caratterizzato dalla presenza di un cassero di guida con timone a ruota e monoleva per i comandi del motore, servito da un divanetto ribaltabile, accogliente per due persone. https://marine.suzuki.it

