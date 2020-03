VIDEO TUTORIAL Come eseguire facilmente un’impiombatura perfetta

Con l’aiuto del Campione del Mediterraneo Mini 6.50 Matteo Sericano, vi spieghiamo come eseguire un’impiombatura semplice, di tipo neozelandese, autobloccante. Non necessita di cuciture ed è tra le più utilizzate per la sua facilità di realizzazione e affidabilità. Avremo bisogno soltanto della cima da impiombare (noi abbiamo utilizzato una cima in Dyneema), un feeder per impiombature e un coltello. Seguite il video passo per passo e sarete anche voi in grado di realizzare un’impiombatura perfetta. (B.D.B.)

VIDEO – COME ESEGUIRE UN’IMPIOMBATURA SEMPLICE

Questo tutorial lo trovate anche "in prosa" sul numero di marzo del Giornale della Vela!

