Nuovo Pogo 44: quando la crociera è “alla francese”

Quando il cantiere francese Pogo Structures esce con una nuova barca c’è sempre molta curiosità da parte degli addetti ai lavori (leggi QUI la nostra prova del Pogo 12.50) e degli appassionati.

Il cantiere Pogo infatti ha una gamma di barche espressamente dedicate alla regata, come i Class 40 o i Mini 650, e una linea dedicata alla crociera veloce, di cui farà parte anche il nuovo Pogo 44. Il motivo d’interesse verso la gamma da crociera sportiva è presto spiegato: il cantiere ha come filosofia quella di applicare a queste barche alcune linee e concetti che prima sviluppa sui modelli da regata. In pratica in un solo cantiere possiamo vedere quella che per decenni è stata una tendenza generale della nautica internazionale.

Ovviamente i modelli da crociera di Pogo, rispetto ai “cugini” da regata, sono più “docili” pur senza perdere le caratteristiche di performance tipiche di questo marchio. Sul Pogo 44, disegnato dallo Studio Finot-Conq, una delle caratteristiche peculiare della barca è il disegno della tuga. Larga a poppa dell’albero, dotata di una particolare finestratura che ne segue il disegno, la sua forma pronunciata serve a tenere il pozzetto asciutto dall’acqua. A prua dell’albero invece la tuga si stringe e degrada lentamente verso prua. La scelta di farla proseguire anche a prua è dettata dalla necessità di garantire una buona altezza interna e una volumetria che garantisca il comfort in crociera.

I volumi anteriori sono potenti come si addice a una barca che gradirà molto le andature portanti, mentre il baglio massimo prosegue quasi inalterato fino a poppa. I volumi posteriori somigliano molto a quelli dei moderni Class 40, con uno spigolo netto in carena ma con l’aggiunta di un elemento decisamente cruise: uno scalino sullo specchio di poppa che garantisce un comodo accesso in acqua.

Con un dislocamento di appena 5,9 t per 12,80 m e 4,50 m di larghezza, il Pogo44 promette caratteristiche veliche decisamente importanti. La chiglia da 3,10 m, sollevabile, completa il quadro di una barca che ha anche nella versatilità un suo punto di forza.

Lungh. f.t. 13,55 m Lungh. scafo 12,80 m Largh. 4,50 m

Pescaggio: 1,38 m / 3,10 m

Altezza albero: 19,50 m