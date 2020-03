BARCHE USATE Vendono tre modelli per tutti i gusti

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate che sono delle vere e proprie “chicche” per appassionati. Un usato sicuro per la vostra crociera comoda: garantisce il Giornale della Vela!

UNA PICCOLA GRANDE BARCA

L'Alpa 27 è un piccolo capolavoro della nautica anni '70. Varata nel 1976, fu uno degli ultimi scafi prodotti dal cantiere di Offanengo, su progetto dello studio Sparkman & Stephens. L'Alpa 27 si distingue per ottime caratteristiche veliche anche in senso prestazionale, grazie a dei volumi equilibrati che oltre a essere concepiti per un buon comfort di bordo non dimenticano la buona navigazione. Il modello in vendita è stato refittato nel 2015, ha le carte in regola per essere una buona occasione. Da vedere!

FIRST 40.7

Un classico senza tempo, una vera chicca anni '90 del mondo cruiser-racer. Comoda in crociera, autenticamente vincente in regata, Bruce Farr firmò per Beneteau una delle barche più riuscite della storia della nautica. Occorre fare attenzione ai modelli molto sfruttati, ma nel mercato dell'usato ce ne sono anche molti che sono stati gestiti da armatori molto attenti alla manutenzione. Quello im vendita potrebbe essere uno di questi.

GRAND SOLEIL 50 JV

Una barca del 2007 che si distingue per classe ed eleganza. Slanciata, larghezza non esasperata, linee anteriori tirate, molto comoda e ben rifinita all'interno, il Grand Soleil 50 è una barca di successo della produzione del Cantiere del Pardo degli anni 2000. Può essere impiegata con successo, se ben attrezzata, anche in regate di club e offre tutta la comodità di un 50 piedi da crociera pura. Il modello in vendita ha il ponte in teak ed è stata sotto le mani di un unico proprietario.

SCOPRI LE FOTO E L’ANNUNCIO COMPLETO

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

Oggi hai un modo più efficace per vendere la tua barca o comprarne una, trovare l'attrezzatura usata che fa per te, il posto barca e persino cercare e offrire lavoro a bordo. E' il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela. Gli annunci standard sono gratuiti e rimangono in evidenza 15 giorni, ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace!