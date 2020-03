Velai dal cuore d’oro: “Facciamo gratis le mascherine, questa è la nostra donazione”

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web e il telefono della Veleria Zaoli di Marina degli Aregai, Imperia, ha iniziato a squillare ininterrottamente. Per quale motivo? Zaoli Sails ha prodotto mille mascherine, gratuitamente, in favore dell’ospedale di Sanremo per dare una mano nell’emergenza coronavirus. Tra le telefonate ricevute da Beppe Zaoli, fondatore della veleria, c’è stata anche la nostra, per ricevere una sua testimonianza diretta. Ecco cosa ci ha raccontato.

“Ho un amico dell’ASL che viene in barca a vela con me e ci ha chiesto una mano. Ci hanno fornito il materiale ricevuto dalla protezione civile, lo abbiamo accoppiato con un altro prodotto, ne abbiamo create già mille di mascherine e stiamo andati avanti ancora. Dopo che è arrivata questa cosa sui giornali sono arrivate da noi altre aziende per chiedercele ma noi non abbiamo ancora le idee chiare e le capacità produttive per potere rispondere a questa richiesta. Noi stiamo rispondendo a un’emergenza, non siamo un’azienda che ha queste capacità, stiamo rispondendo gratuitamente alle esigenze dell’Ospedale di Sanremo. Invece di fare una donazione noi ci stiamo mettendo il nostro lavoro gratuitamente per la comunità. Possiamo produrre 1000 mascherine al giorno ma servono 10 persone per farlo e 10 ore almeno di lavoro se non di più. Noi finché abbiamo materiale andiamo avanti a farle, e solo due o tre persone si occupano della produzione di vele. Se poi l’Ospedale di Sanremo arriverà ad essere coperto e possiamo aiutare altre realtà ci proveremo“.

www.zaolicrusing.com