VIDEO Tutto quello che avreste voluto sapere da Mauro Pelaschier

Un’icona della vela italiana, il primo timoniere che ci ha portato in Coppa America. Mauro Pelaschier è un simbolo del nostro movimento e ancora a 70 anni, compiuti nel 2019, continua a regatare, a vincere, ed avere una smisurata passione per la vela e per il mare. Siamo stati a casa sua per intervistarlo e per farci raccontare la sua visione di questo sport oltre che molti aneddoti alquanto gustosi. L’intervista a Mauro Pelaschier è stata realizzata in collaborazione con Globesailor Italia. www.globesailor.it