Velista dell’Anno TAG Heuer, stop ai voti! Ecco chi ha passato il turno

Con una valanga di voti sul sito velistadellanno.giornaledellavela.com (30.000!) si è conclusa la prima fase del Velista dell’Anno TAG Heuer. Tra i 100 candidati hanno passato il turno i 30 più votati, che potrete votare nuovamente sul sito dalle ore 13 del 18 marzo fino al 15 di aprile: accederanno alla fase finale i primi 10. Vi ricordiamo che potete esprimere un massimo di tre preferenze, da assegnare a un singolo candidato o da distribuire tra più candidati a vostra scelta.

IL PIU’ VOTATO PER ORA E’ LUI

Chi è stato il più votato della prima fase? Andrea Barbera, con 2.801 voti. Tantissimi, a cui hanno fatto seguito centinaia di commenti e attestati di stima. Non ci aspettavano un clamore tale intorno al quarantenne agrigentino, che ha compiuto il giro della Sicilia in solitario a bordo di un catamarano Classe A di 5 metri non abitabile. Ha macinato le 500 miglia del percorso (in senso orario dal porto di San Leone, Agrigento) in 18 giorni e 12 tappe. Forse il segreto dello skipper siciliano è da ricercarsi nelle sue stesse parole: “Dopo anni e anni a seguire le imprese dei grandi velisti in giro per gli oceani come Vittorio Malingri e Matteo Miceli, ho deciso di mettermi alla prova anch’io. Ma non c’è nessuna impresa sportiva, qui. L’ho fatto in primo luogo per me stesso”.

In calce trovate la classifica dei 30 candidati più votati della prima fase.

COME E’ ANDATA LA PRIMA FASE

Andrea Barbera, 2801 voti Caterina Degli Uberti / Giulia Ancillotti, 2517 voti Nicola Abimbola / Ludovica Festino, 2273 voti Elio Somaschini, 1536 voti Alice Ruggiu, 1403 voti Polito Sailing Team, 966 voti Marta Monge, 900 voti Davide Zerbinati, 828 voti Fabrizio Olmi / Davide Di Maria, 803 voti Sofia Renna, 720 voti Sergio Caramel, 697 voti A. Cortese / F. Contardi / L.Pezzilli / L.Vucetti, 676 voti Giulia Grilli / Pietro Jan Bellot, 653 voti Ambrogio Beccaria, 642 voti Federico Pilloni, 635 voti CN Bardolino / ASD Gulliver, 631 voti Chiara Benini Floriani, 609 voti Vittorio Bissaro / Maelle Frascari, 580 voti Niccolò Nordera, 577 voti Patrizio Bertelli, 566 voti Flavio Ferrone, 529 voti Massimiliano Fonzo, 493 voti Marco Gradoni, 480 voti Alessandro Ciofani, 474 voti Lorenzo Boschetti, 462 voti Giulio Desiderato, 437 voti D. Papapicco / D. Ricci / A. Brioschi, 436 voti Lucio Micheletti, 431 voti Luca Rosetti, 427 voti Gaia Bergonzini / Leonardo Toscano, 425 voti

COME SI VOTA

La sfida è ancora lunga, molto lunga, la seconda fase di votazione partirà mercoledì 18 marzo alle 13 e si chiuderà il 15 aprile 2020 alle ore 12. Ricordiamo che nella seconda fase passano al turno successivo i 10 candidati più votati: potrete esprimere un massimo di tre voti per fase a supporto dei vostri candidati preferiti. Per motivi di sicurezza e di autenticazione, prima di votare vi sarà richiesto l'inserimento della vostra casella di posta elettronica: dovrete poi inserire un semplice "captcha" (il codice di sicurezza per distinguere tra umani e bot). All'inizio di ogni nuova fase, i voti ricevuti dai candidati non si accumuleranno ma verranno azzerati. Il principio di "cumulabilità" sarà valido esclusivamente per l'assegnazione del premio "Most Voted". Per chiarimenti e info sulle votazioni, scrivete alla mail speciali@panamaeditore.it

