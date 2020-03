Rinviate (non cancellate) le regate della Coppa America a Cagliari

Dopo una giornata in cui, dall’emisfero nord a quello sud, si sono rincorse voci e notizie incontrollate, arriva il comunicato ufficiale del Challenge Of Record della Coppa America. Un comunicato che lascia presagire una tensione non troppo velata tra l’organizzazione dell’evento di Cagliari e il defender Team New Zealand.

IL COMUNICATO

Cagliari, 13 Marzo 2020 – Per causa di forza maggiore – a seguito della dichiarazione di Pandemia CoViD19 da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e delle restrizioni imposte dai diversi governi – il COR 36 (Challenge of Record n.d.r.) ha dovuto comunicare l’impossibilità di organizzare l’evento ACWS Sardegna – Cagliari (23-26 aprile) alla data prevista. Inoltre ha proposto al Defender lo spostamento dell’evento a nuova data.

Il Defender ha pubblicato un comunicato in cui annunciava l’annullamento delle ACWS Sardegna – Cagliari senza menzionare la proposta di una nuova data dell’evento e, parallelamente, rifiutava la proposta del COR senza neppure discuterla.

Il COR 36 si rivolgerà all’Arbitration Panel chiedendo di confermare lo spostamento delle ACWS Sardegna – Cagliari a nuova data.

LA NOSTRA ANALISI

Il Challenge of Record, pur essendo di fatto Luna Rossa in quanto è stata la prima a lanciare la sfida, è oggi di fatto un soggetto esterno e indipendente dai team, un soggetto a cui spettano dei compiti organizzativi e di rappresentanza degli sfidanti. L’organizzazione delle regate di Cagliari erano sotto la sua “giurisdizione” ma ovviamente a oggi non ci sono le condizioni per potere svolgere un evento di questo tipo. Da fonti da noi interpellate arriva la categorica volontà di non annullare le regate di Cagliari, ma di ottenere uno spostamento di uno o due mesi. Del resto gli interessi in gioco per la regione Sardegna, per Cagliari, per l’Italia e per Luna Rossa sono molti. Turismo, introiti ecnomici, visibilità dell’evento, ma anche un’occasione per un primo confronto in acqua. Luna Rossa non ha alcuna intenzione di rinunciare all’evento di Cagliari e, se gli altri team non saranno della stessa idea, si corre il rischio di un’aspra diatriba che potrebbe avere contorni anche legali. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Mauro Giuffrè