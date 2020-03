Addio bompresso, che male alla prua! Incidente per Luna Rossa in allenamento

Brutto incidente per Luna Rossa in uno degli ultimi allenamenti nelle acque di Cagliari. La barca italiana, per cause ancora non note ma sembrerebbe per un cedimento strutturale, ha subito la rottura del bompresso, o meglio dell’attacco dello stesso alla prua. In pratica una porzione di prua è saltata lasciando sullo scafo italiano lo squarcio che potete vedere, immagine pubblicta su Facebook dal giornalista Tom Ehman. Luna Rossa era rientrata in acqua da poco dopo il disalberamento, non è certo un momento troppo fortunato per Team Prada. Ricordiamo che in quanto atleti di rilievo nazionale e partecipanti a un evento internazionale, i velisti di Luna Rossa possono continuare ad allenarsi come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio in tema di coronavirus e atleti professionisti.

Nel frattempo si attende una decisione ufficiale a proposito delle America’s Cup World Series di Cagliari in programma dal 23 al 26 aprile e a rischio a causa dell’epidemia Covid19. Al momento non viene confermata nessuna notizia riguardo la cancellazione dell’evento.

