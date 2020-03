Che botta! Bruttissima collisione tra due J-Class ad Antigua, due feriti

Mentre dalle nostre parti ogni attività agonistica è bloccata per il Coronavirus, ai Caraibi si regata. Guardate cosa è successo alla Superyacht Challenge Antigua tra i due J-Class Svea di 43.6 metri e Topaz (J8) di 42.6 metri: le due imbarcazioni hanno avuto una bruttissima collisione mentre navigavano su mure differenti. Quello che viene colpito mure a dritta è Topaz.

Subito prima della partenza della prima prova, secondo quanto riporta la J Class Association, i due J-Class si sono scontrati riportando svariati danni. Una bruttissima botta in cui sono rimasti feriti due membri dell’equipaggio che sono stati trasportati in ospedale. Non ci sono vittime per fortuna, ma entrambe le barche si sono ritirate.

I due J Class che si sono già affrontati diverse volte sui campi di regata e a bordo vantano entrambi equipaggi di veterani esperti. Questa volta, però, per motivi ancora da chiarire, si è rischiato davvero grosso. Probabilmente una disattenzione…

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus