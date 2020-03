Idea per l’estate: mi faccio il il tender su misura. Ecco come

Volete farvi il tender personalizzato con i colori e il logo della tua barca? Avete bisogno di un battellino su misura da alloggiare nel garage di poppa? Viene in vostro aiuto Siner “G”, l’azienda italiana che commercializza il marchio Aermarine, specializzata in tender custom.

TENDER SU MISURA (O STANDARD) PER TUTTI

Tantissimi sono i modelli in catalogo dai 2 a 4,60 m, che vanno a comporre le linee Espace Cabrio (carena rigida, prua larga), Royale (i più “lussuosi” che prevedono un telecomando con cui di passare dalla configurazione da navigazione a quella di stoccaggio) e Alusmart.

La caratteristica brevettata dei tender Aermarine è lo specchio di poppa abbattibile verso l’interno che riduce l’ingombro del tender in altezza e lunghezza, quando questo è completo di motore fuoribordo. In molti casi non è più necessario rimuovere il motore dal tender per poterlo inserire all’interno del garage. Inoltre l’elica rimane in zona protetta rendendo l’imbarcazione più vivibile e sicura.

IN ALLUMINIO E FULL-CUSTOM

I modelli Alusmart (come quello della foto in apertura) sono i più “duttili” e possono essere possono realizzati full-custom e in qualsiasi misura in quanto non soggetti a vincoli di stampaggio: sono a carena rigida in alluminio e si caratterizzano per leggerezza e buone prestazioni, anche con piccole potenze.

All’interno della gamma Alusmart, le versioni Open possono essere fornite con ampia pontatura prodiera e combinazioni di panche con cuscino. Le versioni Kart hanno la consolle abbattibile di serie, quelle Overjet infine, fornite solo con motore installato, sono per “correre”.

