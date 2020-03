La barca usata dei tuoi sogni? Ora puoi visitarla dal divano di casa!

Il portale Abayachting è uno dei posti giusti se state cercando una barca usata: qui troverete delle ottime occasioni affinando la ricerca secondo le vostre preferenze, selezionando i campi di ricerca e l’ordine in cui visualizzare i risultati. Una volta che avete individuato la barca dei vostri sogni, normalmente non vi resta che prenotare una visita a bordo con gli esperti di Abayachting.

PRENOTA LA TUA VIDEO-VISITA A BORDO

Ma… in questo momento difficile per il nostro paese, con l’emergenza coronavirus e le ordinanze restrittive? Nessun problema: potete vedere la barca usata stando comodamente seduti sul divano. Vi basterà infatti mandare una mail a info@abayachting.com o chiamare il numero 011.2457841 per prenotare una video-visita a bordo con uno degli operatori Abayachting, che salirà a bordo per voi e, in diretta, vi mostrerà l’imbarcazione nei minimi dettagli.

Una bella iniziativa che noi, promotori del “restare a casa” in questi giorni (QUI la nostra campagna “Stai a CASA, leggi VELA, fai del BENE”), ci tenevamo a segnalare.

————————————————-

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus