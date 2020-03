Stai a CASA, leggi VELA, fai del BENE! La prima donazione grazie a voi!

La campagna “Stai a CASA, leggi VELA, fai del BENE” che abbiamo lanciato ieri sta già dando i suoi frutti. Per ogni abbonamento al Giornale della Vela che sottoscrivete (cartaceo, digitale, annuale, biennale, triennale: non importa la formula) noi abbiamo deciso di donare 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano, aderendo alla bella iniziativa promossa da Chiara Ferragni e Fedez per rafforzare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale lombardo.

Grazie quindi a Leonardo, Luca, Markus, Fabrizio, Matteo, Gianni, Oreste, Vittorio, Andrea, Nicoletta, Adriano, Stefano, Giovanni… Sono i primi che hanno aderito all’iniziativa e ci hanno dato la possibilità di donare i primi 130 euro. Andremo avanti fino alla fine di questa emergenza coronavirus, dandovene conto costantemente con news (facciamo le donazioni a nome “Giornale della Vela – Panama Editore” a questo indirizzo: https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva/donate).

Intanto, rinnoviamo il nostro invito: state a casa (con le letture giuste). Per tirare due bordi in barca arriveranno tempi migliori… quindi ripetete con noi:

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE!