Coronavirus e divieto di usare la barca, vero o falso? Facciamo chiarezza

Con le nuove misure restrittive imposte dal decreto per il contenimento del contagio da coronavirus, chi va in barca se lo è chiesto: “Ma io posso uscire in mare”? Ieri sui social è girato un documento, promulgato dall’Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro (UD), che sembrava chiarire ogni dubbio.

DIVIETO DI USARE LA BARCA?

Firmato dal comandate Raimondo Porcelli, raccomandava “di avvisare tutta l’utenza diportistica che fino al 3 aprile p.v. (salvo future estensioni del periodo) vige il divieto di mobilità dalla propria abitazione ed è vietato qualsiasi spostamento delle persone fisiche, tra cui anche quelli effettuati con unità da diporto… che non siano strettamente necessari, ovvero per comprovate esigenze lavorative e/o situazioni di necessità”. Aggiungendo che “i trasgressori saranno puniti in ossequio al disposto art. 650 del Codice Penale, che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro”.

Divieto di uscire in barca? La nota ha causato una valanga di commenti – anche stupidi – sul web. “Ma se ho la bandiera belga o olandese posso uscire?”, “Siamo sicuri sia un documento ufficiale?”, “Come mai posso andare a fare una passeggiata e in barca no?”.

IL DOCUMENTO E’ VERO, MA NON VALE PIU’

Abbiamo deciso di fare chiarezza andando direttamente alla fonte, cioè contattando il comandante Porcelli. “Il documento è assolutamente vero”, ci ha raccontato, “ma un’ulteriore nota uscita ieri sera lo ha invalidato. Restano comunque valide tutte le restrizioni imposte dal decreto. La nostra intenzione era quella di avviare una forma di sensibilizzazione nel pieno rispetto del decreto. Mi auguro che la nota che invalida il documento circoli con altrettanta facilità sui social”.

STATE FERMI A CASA (O IN BARCA SE CI VIVETE)

Quindi, non c’è un espresso divieto di uscire in mare, e Raimondo Porcelli non si è sbilanciato nel dire “dovete comunque stare a casa o in porto, è una questione di buon senso”. Ma questo ve lo diciamo noi: è vero che la barca è un luogo sicuro (QUI vi abbiamo spiegato anche come “sanificarlo” in caso di isolamento a bordo) e per molti è una casa. Ma non uscite in mare ragazzi: in caso di avaria, qualcuno vi deve venire a prendere. Vi prendete una bomata in testa, qualcuno si fa male, vi devono soccorrere: non è il caso di mettere ulteriormente in ginocchio il sistema sanitario che è sotto una pressione immane.

Siamo sicuri che ci saranno presto momenti migliori per tirare due bordi.

Eugenio Ruocco

