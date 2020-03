Stai a CASA, leggi VELA, fai del BENE. Così ci aiuti a battere il coronavirus

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

In questo momento difficile per il nostro paese ci siamo chiesti, come casa editrice milanese, in che modo potessimo dare il nostro contributo. Abbiamo deciso di aderire alla bella iniziativa lanciata da Chiara Ferragni e Fedez per raccogliere fondi atti a rafforzare il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele Di Milano.

Da oggi, fino alla fine dell’emergenza coronavirus, per ogni abbonamento che sottoscriverete al Giornale della Vela (digitale o cartaceo, annuale, biennale, triennale: da 39,90 euro in su) noi doneremo 10 euro al San Raffaele (lo faremo periodicamente – dandone conto con news a tema – con una donazione a nome “Giornale della Vela” a questo indirizzo: https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva/donate).

Se si deve restare a casa, abbiamo pensato, è giusto farlo con le letture giuste. Con l’abbonamento al Giornale della Vela avrete il mare in casa ogni mese e in più fate del bene!

#staiacasaleggiVELA