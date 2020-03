TECNICA Mamma mi si è incagliata la barca: ecco come liberarla

L’incaglio è sicuramente l’inconveniente più criticato dai “navigatori” da circolo e in banchina. Nel caso vi succeda di rimanere incagliati, cercate di cavarvela da soli senza lanciare il Mayday a meno che non vi troviate con gli scogli sottovento e il mare formato.

LE CAUSE PIÙ FREQUENTI

Tra le cause più frequenti di incaglio spicca la mancanza di carte particolareggiate o il mancato esame del Gps, un’avaria delle attrezzature a bordo, per esempio del motore o del timone, una cima finita nell’elica mentre vi avvicinate al porto, per citarne alcune. Se vi capita di rimanere senza l’ausilio del motore in prossimità della costa (un classico è la solita cima preparata per l’ormeggio che finisce nell’elica), issate nuovamente le vele per allontanarvi o date ancora in modo tale da guadagnare il tempo necessario per intervenire e riparare il danno.

LA MANOVRA PER DISINCAGLIARSI DA SOLI

A. Date volta, alla base dell’albero, a una cima lunga poco più della metà dell’albero (1) che all’estremità finisca con un rinvio (2) nel quale farete passare la drizza dello spi (3). B. Aggiungete alla drizza dello spi la cima dell’ancora (4). C. Calate l’ancora, la catena e la cima (in questo ordine) nel tender e allungate la cima il più possibile. D. Allontanatevi al traverso della barca calando man mano la cima e date fondo all’ancora. E. Portate la drizza dello spi su un winch o sul salpa ancora e cominciate a cazzarla. F. La barca comincerà a inclinarsi. Con l’albero a 45° la chiglia si alza di circa 60-70 cm. G. Non appena l’uomo immerso vi segnala che siete liberi, date motore (se funziona) oppure affiancate il tender e date tutto motore. H. Appena siete liberi recuperate l’ancora.

DISINCAGLIARSI CON L’AIUTO DI DUE BARCHE



