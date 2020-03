C’è il coronavirus? State a casa a leggere libri di vela e guardare film. Ecco quali

Come quando durante una tempesta ci mettiamo alla cappa, in questi giorni della crisi corona virus è il momento di tenere duro e passare un po’ di tempo in casa anche per noi velisti. Gli eventi velici sono sospesi un po’ in tutto il paese, lasciamo da parte l’iper attivismo, manteniamo la calma e passiamo del tempo in casa, senza però tralasciare il nostre grande amore per il mare e la vela.

Come fare allora? Semplice, ci dedichiamo alla lettura e alla visione di qualche buon film, ovviamente al sapore di mare e vela.

I LIBRI DI VELA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

NAUTILUS: un interessante volume scritto dall’esperto meteo Paolo Andrea Gemelli, edito da il Frangente, dove Gemelli racconta la sua esperienza come routeur in importanti regate oceaniche e spiega come queste esperienze possano essere utili anche per i non professionisti o i crocieristi.

IL ROMANZO DEL VENDEE GLOBE: una pubblicazione Edizioni Mare Verticale, che racconta la storia del giro del mondo in solitario, dalla sua creazione fino alle ultime edizioni. Un’avventura da leggere tutto d’un fiato per sognare le onde del grande sud.

IL MORO DI VENEZIA: la storia della terza sfida italiana in Coppa America, l’unica che ad oggi vanta una vittoria nella finale dell’America’s Cup, la grande epopea del moro di Venezia. Raul Gardini, Paul Cayard e la storia di una sfida che fece innamorare della vela gli italiani. Edito da Edizioni Mare Verticale

LA DURA LEGGE DELL’OCEANO: Sebastien Joss e i “kids” di Abn Amro Two e la mitica partecipazione alla Volvo Ocean Race del 2005. Un’avventura umana e sportiva dai tratti tragici, che ci riporta agli anni ruggenti in cui il giro del mondo in equipaggio era una battaglia navale intorno al mondo. Edizioni Mare Verticale

GIOVANNI SOLDINI NEL BLU: dai primi bordi come skipper fino al salvataggio di Isabelle Autissier, la storia di Giovanni Soldini è un simbolo della vela italiana. Da non perdere. Edito da TEA LIBRI.

VINCERE TUTTI GLI OCEANI: solo un uomo al mondo è riuscito a vincere per due volte il Vendée Globe, il suo nome è Michel Desjoyeaux. Edizioni Mare Verticale.

I FILM DI VELA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

1988 – ORE 10 CALMA PIATTA

Il film che ha lanciato Nicole Kidman (in epoca prelifting) nell’olimpo del cinema. Una coppia individua in alto mare una goletta in avaria, dalla quale scende su una scialuppa un giovane, che si rivela subito essere un pazzo psicopatico che ha ucciso tutto il suo equipaggio. Riuscirà a fare lo stesso anche con la giovane coppia?

1992 – WIND

E’ tipicamente americano trasformare in un film di successo una grande sconfitta sportiva. Il film racconta la vita di Dennis Conner, dalla sconfitta in Coppa America nel 1983, alla creazione del sindacato Team Dennis Conner, fino alla rivincita nel 1987. Perché solo chi cade può risorgere.

1995 – WATERWORLD

Kevin Costner è il protagonista (e il produttore) di questo film di fantascienza. Un kolossal girato con un budget mostruoso, inzialmente era stato etichettato come un flop. In realtà, ha guadagnato oltre 100 milioni di dollari netti. Se amate esplosioni ed effetti speciali, fa per voi. Bellissimo il trimarano di Costner!

2006 – DEEPWATER

Seguiamo la tragica partecipazione dell’inesperto Donald Crowhurst alla prima Golden Globe Race nel 1968 contro mostri sacri come Bernard Moitessier e Robin Knox-Johnston. Emozione allo stato puro, tornando agli albori della vela oceanica.

2013 – ALL IS LOST

Una lotta titanica contro i limiti umani per sopravvivere a bordo di una barca che sta per affondare a 1700 miglia da Sumatra. Una grande interpretazione (muta) di Robert Redford. Un film molto discusso per le “inesattezze” tecniche, ma che nulla tolgono al pathos dell’avventura.

