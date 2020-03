Così stiamo rendendo i vostri TAG Heuer personalizzati “45° VELA” unici e bellissimi

Strumenti alla mano, come testimonia la foto qui sopra, gli incisori sono al lavoro per rendere unici i TAG Heuer Aquaracer personalizzati “45° VELA” celebrativi dell’anniversario speciale del Giornale della Vela che avete deciso di regalarvi.

C’è chi lo ha reso unico incidendo il nome della barca, chi il proprio nome, chi ha optato per quello di un amico a cui ha regalato il cronografo o l’orologio in edizione speciale.

Ogni pezzo è lavorato a mano con una precisione e una sapienza propria dei migliori artigiani.

In ogni TAG Heuer Aquaracer Edizione Speciale si può scegliere la posizione dell’incisione in basso a sinistra rispetto al quadrante, vicino al logo VELA oppure in basso a destra rispetto al quadrante.

Sono ancora disponibili alcuni dei tre modelli di TAG Heuer personalizzabili (Aquaracer Calibre 16 Automatic Chronograph, Aquaracer Calibre 5, Aquaracer Quarzo) ma vi consigliamo di affrettarvi perché per ogni versione ne saranno realizzati un massimo di 45 esemplari. Inoltre, allo scadere dell’anno in corso, non sarà più possibile ordinarne uno e non verranno più replicati.

Gli orologi personalizzati vi verranno recapiti in un elegante packaging. La confezione del TAG Heuer Aquaracer Edizione Speciale personalizzata “45° VELA” è arricchita da due preziosi accessori: un beauty case impermeabile Helly Hansen e i guanti da vela Musto.

Come ordinare questi splendidi orologi? Direttamente QUI, scrivendo a ordini@panamaeditore.it o chiamando il numero 02 535 811200 (dal lunedì al venerdì, ore 10-18).

