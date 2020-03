La nuova era maxi di Nautor’s riparte dallo Swan 98

Una nuova era per Nautor’s Swan sta per incominciare, quella in cui la gamma maxi del cantiere finlandese con managment italiano si rinnoverà. Il primo tassello di questo cambiamento si chiama Swan 98 e verrà presto presentato al pubblico. Nato dalla matita di Germán Frers con gli interni disegnati da Misa Poggi (architetto genovese, dal 2002 il suo studio MPA sviluppa i progetti dei negozi di Loro Piana in tutto il mondo) il maxi yacht è pensato per soddisfare le esigenze degli armatori Swan, in termini di prestazioni, di crociera e di stile di vivere il mare.

Oggi Nautor’s ha tre divisioni nella sua gamma per quanto riguarda le barche nuove. I Club Swan che vanno dal piccolo 36 al 124 (non ancora varato) passando dal 50; gli Swan Yachts (48,54,58,65 e 78) e i Maxi che saranno il nuovo 98 e il futuro 120.

Swan 98 è in costruzione presso il BTC (Boat Technology Centre) di Pietarsaari, la rinnovata casa degli Swan, che sta andando a pieno regime nel reparto di produzione. Con 3 unità già vendute, il primo Swan 98 arriverà in acqua la prossima estate e farà il suo debutto al Monaco Yacht Show 2020. Una barca che avrà un family feeling forte anche con la gamma di Swan più piccoli, per creare una forte identificazione con il marchio e un tratto netto di stile.

I DATI DELLA BARCA

Lungh. 29,60 m

Lungh. gall. 26,53 m

Largh. 6,97 m

Pescaggio standard 4,40 m

Pescaggio chiglia telescopica 3,20-4,90 m

Dislocamento 63.900 kg

Zavorra 22.000 kg

www.nautorswan.com

