Che botta! Il mure a sinistra non da acqua, la collisione è inevitabile. VIDEO

Regola 10 del regolamento di regata: due barche su mere differenti, all’incrocio, quella con le mure a dritta ha sempre diritto di rotta e l’altra deve tenersi discosta. Cosa è successo all’ora all’incrocio tra questi due Etchells (una deriva monotipo da regata) in regata alla Etchells Biscayne Bay Series? Difficile dirlo perché la barca mure a sinistra nel video non abbia poggiato, ma di certo la collisione è stata forte e per fortuna senza conseguenze per gli equipaggi. Si nota che l’equipaggio mure a sinistra ha il fiocco sventato ma non basta a evitare la collisione fortissima.

IL VIDEO DI SHAUN FROHLICH