Francesca portaci in oceano! Clapcich a lavoro per un equipaggio femminile al giro del mondo

Quando l’avevamo intervistata a Genova, il giorno dell’annuncio che il giro del mondo del 2021 avrebbe avuto il traguardo proprio nel capoluogo ligure, Francesca Clapcich era un po’ emozionata ma sembrava avere già voglia di combattere per una sfida importante.

Nella testa della velista triestina c’era già qualcosa di importante: un team tutto femminile per The Ocean Race, il giro del mondo in equipaggio ex Volvo Ocean Race. Ed è notizia di queste ore che il progetto, pur in forma embrionale, è partito. Il preambolo del grande passo c’era stato all’ultima Barcolana, come skipper di un team tutto femminile a bordo di “Golfo di Trieste”, il 90 piedi ex Alfa Romeo e Shockwave. E ora il primo passo ufficiale, l’iscrizione a The Ocean Race nella classe dei Vor 65. Attenzione, un passo che non significa ancora certa partecipazione, ma è comunque un primo tassello per un progetto sicuramente complesso.

A comporre il comitato “Italy in the Ocean Race” c’è anche Giorgio Mosci, presidente della Porto Antico Spa di Genova e Sally Barkow, americana, due Volvo Ocean Race (con team Sca e team Brunel), il resto del team è in definizione. L’iscrizione iniziale è una cifra modica di poche migliaia di euro, ma per il progetto servirà raccogliere una somma importante che si stima in oltre 10 milioni di euro. La base operativa del team potrebbe essere proprio Genova. Dopo una lunghissima assenza dell’Italia dal giro del mondo tornare con un equipaggio femminile sarebbe una bellissima sfida.

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!