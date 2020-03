Patente nautica, visite mediche direttamente nelle scuole nautiche: era ora!

Vi abbiamo già parlato del caso del difficilissimo rinnovo della patente nautica del nostro lettore Manlio Laschena costretto al famigerato esame di “sensibilità al contrasto spaziale”. Esame assurdo, di difficile interpretazione, sicuramente non necessario in questa forma per stabilire chi è idoneo o meno alla conduzione di un’imbarcazione. Questo esame dal 2013 riguarda la patente nautica ma non quella di guida stradale. Ma come dicono le innumerevoli testimonianze ricevute, è difficile non pensare che sia più pericoloso guidare a 130 km/h un’auto di notte rispetto alla conduzione di un’imbarcazione.

LA VISITA MEDICA PER LA PATENTE NAUTICA? FINALMENTE POTRAI FARLA NELLE SCUOLE NAUTICHE

A questo si aggiunge un’altra anomalia che rende ancora più “farraginose” le procedure per chi invece si appresta a conseguire la patente nautica: se volete prenderla, il primo ostacolo lo incontrate alla visita medica di idoneità. L’esame, ad oggi, può essere effettuato soltanto presso le strutture pubbliche (ad esempio, le ASL): spesso con spostamenti poco agevoli e tempi allungati. Anche in questo caso viene utile il paragone con il mondo delle auto, dove le visite mediche, spesso, possono essere effettuate direttamente nell’autoscuola dove si frequenta il corso per il conseguimento della patente di guida.

In questo caso, in Parlamento – è importante, in questo caso, il lavoro di “pressione” operato da Confindustria Nautica – stanno provando a metterci una pezza. Nel testo del decreto correttivo del Codice della Nautica da Diporto, che entrerà in vigore, al più tardi, il 13 agosto del 2020, si legge che sono previste “misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, anche presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l’attività di scuola nautica”.

