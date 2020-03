Nasce la Classe Mini 580 e vuole fare il giro del mondo

Il vulcanico velista e organizzatore di regate australiano Don McIntyre, il papà del remake del Golden Globe, ne ha ideata un’altra delle sue: la classe Mini 580 di cui è fondatore. Di che si tratta? Di una barca costruita in compensato di 5,80 metri con due eventi già in fase di lancio: una regata transatlantica in solitaria per il 2021 e una Mini Globe Race per il 2024.

Il Mini 5.80 è per tutti i velisti, giovani e meno giovani, che hanno il sogno di navigare Oceani su piccole barche, divertenti, economiche e sicure. I piani del progetto costano solo 300 euro, la semplice costruzione in compensato significa che chiunque può costruire questo Mini in pochi mesi o in alternativa trovare un piccolo cantiere o un artigiano del settore per realizzare la barca. Il tutto si inserisce all’interno di un container di 20 piedi per la spedizione verso, o da eventi internazionali.

L’albero ha un manicotto per consentire la spedizione in due pezzi e la rimozione di chiglia e timone è semplice. Può essere portato a casa su un rimorchio, con una normale auto familiare. L’annuncio ufficiale e il lancio della ClassMini 5.80 avrà luogo al Salone Nautico HISWA di Amsterdam sabato 14 marzo.

www.classmini580.com