Quando la scuffia è rovinosa e diventa una “capriola”. VIDEO

Chi è andato in deriva conosce bene il termine anglosassone “pitchpole”, stiamo parlando in pratica della scuffia di prua, la tipica capriola che avviene in poppa sotto spinnaker o in generale con vento forte. La barca naviga un po’ troppo poggiata e non abbastanza veloce per la pressione che ha sulle vele, il timoniere non orza in tempo, la prua va sott’acqua e la frittata è fatta: la barca affonda leggermente la prua riducendo la sua velocità fino a zero nodi in un attimo, e a quel punto si alza da poppa per capovolgersi.

Nel video che vi proponiamo sono i nazionali 470 francesi Jérémie Mion e Kévin Peponnet che in una giornata di allenamento con vento forte hanno fatto una capriola veramente come si deve.

