Questo signore di 81 anni ha girato il mondo in barca da solo senza scalo

Bill Hatfield, 81, ex-pescatore in pensione, è ufficialmente il marinaio più anziano ad aver circumnavigato il mondo in solitario a vela senza scalo: sabato 22 febbraio ha concluso la sua avventura durata 259 giorni e quasi 30.000 miglia. Era partito il 19 giugno 2019 scorso sul suo Northshore 38 (11,58 m x 3,35 m, progetto di Kaufman, prodotto dal 1983 al 1995) dal Southport Yacht Club in Australia, zitto zitto, senza troppa pubblicità: ha navigato da est verso ovest, “contromano” (proprio come aveva fatto il grande Chay Blyth nel 1971) contro i venti e le correnti dominanti.

Non appena toccata terra al Southport Yacht Club, ha chiesto del cibo fresco e di farsi una doccia. Cade così il primato di Jeanne Socrates, la “nonna degli oceani” che nel settembre del 2019 aveva concluso la sua circumnavigazione sul suo Najad 380 in 320 giorni a 77 anni, ma da ovest verso est, rotta tradizionalmente meno impegnativa. Sempre a 77 anni lo aveva fatto nel 2011 (da est verso ovest) il giapponese Minoru Saito su un 50 piedi in alluminio, ma aveva impiegato ben 1.080 giorni e con scali tecnici anche lunghi.

Ma torniamo a Bill Hatfield: ci aveva già provato nel settembre del 2018, ma si era dovuto fermare alle Falkland per danni all’attrezzatura e al timone. Non si è perso d’animo e ci ha riprovato quasi subito: molto “tecnologico” per la sua età, Bill ha pubblicato quotidianamente sul suo blog dal quale si poteva anche seguire la posizione di “L’Eau Commotion” (questo il nome della barca), dotato di tracker.

Non è stata una navigazione semplice, la sua: ha dovuto far fronte a molte emergenze, intervenendo spesso con ago, filo e nastro adesivo, sostituire le pale dell’elica dell’idrogeneratore danneggiate. Si è trovato nel bel mezzo di tre cicloni, di cui due molto intensi.

Fortunatamente la sua barca ha retto bene: il Northshore 38, in Australia, è una barca mitica, è il blue water che ha conosciuto maggior diffusione nella terra dei canguri, con oltre 100 barche varate. Il suo successo deriva dalla sua marinità e dalla facilità con cui può essere condotto in equipaggio ridotto se non, come nel caso di Bill Hatfield, in solitario. Qui scoprite di che barca si tratta.

