Nab 999: quando il legno incontra il carbonio

Unire un materiale classico come il legno con uno moderno come il carbonio? Si può fare! A lanciare un progetto con questa costruzione ibrida in Italia è il cantiere Vismara Marine in collaborazione con una nuova realtà produttiva, NABYS, nuovissimo cantiere nato appositamente per sviluppare la nuova tecnologia di “legno e composito ecologico.

Il nuovo NAB 999 è un progetto realizzato dal team Vismara con la collaborazione dell’architetto Massimo Sabatini e il progettista Antonio Cataldi per quanto riguarda le linee interne. Lunga 10 metri, l’imbarcazione è realizzata interamente in legno con rinforzi in carbonio per renderla più robusta. Sotto lo scafo si si trova una chiglia fissa con un pescaggio di 1,85 m, adatto anche alle navigazioni in luoghi con poco pescaggio.

Interessanti innovazioni anche per gli interni: due cabine a poppa, per una divisione perfettamente simmetrica che crea un grande “loft” valorizzato dalla non presenza dell’albero che poggia su una trave in carbonio a soffitto.

Nell’estrema prua si trova la dinette: due grandi divani appoggiati lungo le fiancate a formare una V rovesciata con un grande tavolo da pranzo.

Lungh. f.t. 10 m

Largh. 3,65 m

Immersione 1,85 m

www.vismaramarine.it

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!