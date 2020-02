Come va Luna Rossa? Quali sono le barche più belle del mondo? Scopritelo sul nuovo numero del GdV!

Benvenuti a bordo del numero di marzo del Giornale della Vela, in edicola e in digitale: un numero imperdibile, scopritelo con noi in anteprima!



COME VA LUNA ROSSA?

Il primo grande servizio lo dedichiamo a Luna Rossa. In vista delle World Series di Cagliari (23-26 aprile) dove vedremo per la prima volta gli AC75 in regata, vi raccontiamo tutto quello che dovete sapere sulla sfida italiana all’America’s Cup. L’incontro ravvicinato con INEOS – di cui abbiamo pubblicato le foto in esclusiva – il disalberamento, una lunga intervista con il timoniere Francesco Bruni che ci ha svelato segreti e sensazioni della Luna “volante”. Un’indagine a tutto tondo che risponde alla domanda che si fanno tutti: come va Luna Rossa?

I MIGLIORI 100 VELISTI DELL’ANNO

Chi sono i candidati al premio più prestigioso della vela italiana? Vi presentiamo in un grande servizio tutte le loro 100 storie, tutto quello che dovete sapere sul Velista dell’Anno TAG Heuer (che si concluderà con la premiazione alla Milano Yachting Week il 9 maggio) e ripercorriamo la “hall of fame”, con tutti i vincitori dal 1991 ad oggi. La storia della vela nostrana è in queste pagine! Dopo aver letto il servizio, andate a votare il vostro candidato sul sito del Velista dell’Anno!

LE MEGABARCHE PIU’ BELLE DEL MONDO

Ci siamo divertiti a mettere a confronto il Baltic 142 Canova e il 145’ Kauris IV, le due signore del mare di 44 metri appena varate, con il mitico Westward di Herreshoff di 110 anni fa. E abbiamo scoperto che…

IL SALONE DELLE BARCHE DA SOGNO

Dai daysailer di ogni misura alle barche per il giro del mondo. Il Boot di Dusseldorf si conferma come il punto di riferimento per gli amanti della nautica, un evento totale e internazionale. Il nostro reportage con tutte le novità dei cantieri, le barche di serie e quelle più “di nicchia”. Per capire che cosa sta succedendo sul mercato delle barche.

PIU’ VELOCI DI BOLINA

I consigli di Roberto Spata, uno dei velisti più esperti e vincenti, per andare più forti di bolina con la vostra barca in crociera e in regata. Una preziosa lezione su come regolare l’albero e gestire l’angolo di sbandamento per massimizzare la velocità, spiegata in modo chiaro in perfetto stile “Spata”.

GROPPO IN ARRIVO? NIENTE PAURA

Con il navigatore oceanico Sergio Frattaruolo, vi spieghiamo come affrontare correttamente questa imprevedibile “mini burrasca” in modo da evitare danni alla barca e, soprattutto, all’equipaggio. Un prontuario da tenere sempre con voi: perché il groppo, in Mediterraneo, è sempre in agguato…

LE BARCHE DEL MESE

Siamo saliti a bordo dello Swan 65, una barca di assoluta qualità che non punta soltanto sul comfort e sull’eleganza ma garantisce buone prestazioni veliche; e vi presentiamo il nuovo Hallberg-Rassy 40C, anch’essa caratterizzata da qualità senza compromessi ma con tante innovazioni che arricchiscono, e non snaturano, il DNA del cantiere svedese.

IL GRANDE NORD

Vi facciamo sognare con la cronaca di una crociera anticonvenzionale e selvaggia tra i fiordi spettacolari delle Lofoten. Dove navigare è un’esperienza unica. Il reportage del nostro Marco Zanini è ricco di consigli utili se anche voi volete cimentarvi in questa avventura.

Ma non è finita qui: vi raccontiamo anche gli ultimi 45 anni di vela in otto mosse, come saranno la Milano Yachting Week (7-10 maggio) e la VELA Cup di Santa Margherita (24-26 aprile), perché Capri sta diventando una capitale della vela, le ultime novità in fatto di barche e accessori, le belle storie di mare del mese e molto, molto altro in queste 124 pagine di giornale.

Non dimenticate che solo sul Giornale della Vela avete a disposizione un’ampia sezione “compro e vendo” dedicata agli annunci di barche usate e accessori, e un listino sempre aggiornato di ciò che si trova di nuovo sul mercato.

