Derive, classi olimpiche, campionati invernali d’altura, le regate non si fermano mai. Con l’Inverno che si avvia ormai verso le sue battute finali si stanno disputando le ultime prove dei campionati invernali e una nuova fase di regate sta per entrare nel vivo. Andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime due settimane e chi sono i vincitori, definitivi o provvisori.

VARAZZE (SAVONA) – INVERNALE DEL PONENTE

In ORC la vittoria e il titolo vanno a N2O, il Dufour 36 di Emanuele Chiabrera, che precede Spirit of Nerina, l’X-35 OD di Paolo Sena, e Controcorrente, l’XP 33 di Luigi Buzzi. La classifica finale in IRC vede Spirit of Nerina prevalere su Controcorrente e Just a Joke, l’A-35 di Dino Tosi e Guido Arnone. Per quanto riguarda la 44Winter, dopo cinque regate con uno scarto la classifica assoluta ORC vede in testa N2O, seguito da Rewind, l’X-35 di Fabio Caroli e Kryos, il Grand Soleil 37 di Roberto Fossati. Fra i Gran Crociera si aggiudica la 44Winter Mediterranea che precede in classifica Bilbo, e Angelica.

GENOVA – WINTER CONTEST

Tra i Laser Standard vittoria per Zeno Fry, secondo posto per Andrea Ribolzi, bronzo per Andrea Chiappe. Nei Laser Radial vittoria di Valentina Balbi, davanti a Lorenzo Donati e Alessandro Boschetti. Nei Laser 4.7 successo di Giovanni Malfassi, secondo posto per Matilde Garaventa, terzo Matteo Mulone. Nei 420 vittoria Arianna Giargia e Silvia Galuppo davanti a Venturino-Vulcanile e Cicconetti-Mafrtinez.

MELBOURNE (AUSTRALIA) – SAIL MELBOURNE

Buon undicesimo posto di Alessio Spadoni, vittoria al francese Bernaz. Nei radial bene Silvia Zennaro, terza, alle spalle della campionessa olimpica Bouwmeester e a Annalise Murphy.

FOLLONICA (GROSSETO) – COPPA CARNEVALE

Vittoria per Filippo Frassinetti. Sul podio anche Stefano Meciani e Andrea Genangeli. Nei Laser Radial vittoria nella Coppa Carnevale per Edoardo Borioni davanti ad Alessandro Fracassi e Nicol Segnini.

BARCELLONA (SPAGNA) – EUROCUP 29ER

Degli 89 equipaggi in regata, prima tra gli italiani si è classificata la coppia formata da Leonardo Toscano e Filippo Cestari. Vittoria dei tedeschi Jost-Schafer, secondo posto ancora tedesco per Schmidt-Schmidt, terzo per gli spagnoli Llire-Marsans.

CHIAVARI (GENOVA) – INVERNALE DEL TIGULLIO

Nella classe ORC, gruppo A, ennesimo successo per Chestress 3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI). Nel gruppo B, vince Baciottinho di Roberto Gagliardi (CV Bellano), davanti a Free Lance di Federico Bianchi (LNI Chiavari e Lavagna). In classe Libera A, vince Aria, davanti a Jonathan Livingstone, mentre in Libera B il successo finale va a Miran di Sergio Somaglia (CN Marina Aeroporto) davanti ad Azul di Alvise Pavoni (CN Lavagna). Jeniale! Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) torna al successo tra i J80, davanti a JBes di Alberto Garibotto (LNI Chiavari e Lavagna) e Montpress di Paolo Montedonico (YC Chiavari). PORTO SANTO STEFANO (GROSSETO) CAMPIONATO INVERNALE Al termine dell’ultima giornata, e in attesa di quella conclusiva, la classifica generale provvisoria della classe ORC dopo 13 prove vede in prima posizione l’M37 Iemanja di Piero De Pirro. In classe IRC 1 ancora l’M37 Iemanja di Piero De Pirro in prima posizione, con l’X-40 Velvet di Alberto Papi al secondo posto e il Comet 38S Otaria di Marco Paoletti in terza posizione. In classe IRC 2 il Dufour 365 GL Uxor è al comando della classifica. In classe Gran Crociera il leader provvisorio è invece il Bavaria 34 Tourquoise di Alessio Patania. SANREMO – CARNIVAL RACE Nella classifica generale Donne 420 vittoria delle polacche Korsak – Cendrowska, al secondo posto le greche Vartholomaiou – Mataxia e al terzo posto le slovene Sabadin – Franic. Prime delle italiane al quinto posto Frascari – Crugnola. Nella classifica GOLD, doppiette francesi con Rodet – Maucut e Delerce – Rossi ai primi due posti, terzi i fratelli italiani Figlia di Granara. L’equipaggio sanremese Cilli – Mantero ha ottenuto un buon settimo posto. Nella classifica SILVER troviamo al primo posto l’equipaggio Italiano Ghigliotti – Seggi, al secondo posto i polacchi Pogorzelski – Fajfer e al terzo i tedeschi Schaaff – Liebig. Nei 470 vince l’equipaggio ucraino Shvets – Koshova, al secondo posto gli italiani Marchesini – Festo e al terzo l’equipaggio austriaco Lehmann – Haberl. ANTIGUA – RORC CARIBBEAN 600 Maserati Multi 70 ha tagliato il traguardo della RORC Caribbean 600, al largo di Fort Charlotte, Antigua. Giovanni Soldini e il suo equipaggio terminano la regata, con il percorso che si è snodato lungo le isole dell’arcipelago caraibico, con un tempo reale di 1 giorno, 23 ore, 40 minuti e 21 secondi. Il Team italiano è arrivato al terzo posto in tempo reale: l’inglese PowerPlay di Peter Cunningham ha vinto con un tempo reale di 1 giorno, 21 ore, 51 minuti e 34 secondi, seguito dall’americano Argo, con skipper Jason Carroll, con un tempo reale di 1 giorno, 21 ore, 55 minuti e 40 secondi.

