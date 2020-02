Velista dell’Anno TAG Heuer, 22.000 voti! Chi va forte e chi rischia

La prima settimana del Velista dell’Anno TAG Heuer, l’oscar della vela italiana assegnato fin dal 1991 dal Giornale della Vela, si è conclusa con ben 22.000 voti. (foto di copertina: Martina Orsini)

La classifica, soprattutto per quanto riguarda le prime posizioni, è ben delineata ma a passare il turno, tra i 100 candidati in lista, sono i 30 più votati: avete tempo fino alle ore 12 del 15 marzo per votare i vostri preferiti assegnando tre preferenze (votando riceverete un coupon che vi dà diritto a uno sconto del 20% sull’abbonamento al Giornale della Vela, approfittatene!).

CHI VA FORTE, CHI RISCHIA

In testa alla classifica dei più votati c’è una sfida a a tre: il navigatore Elio Somaschini (1441 voti), i campioni italiani giovanili di Hobie Cat 16 Nicola Abimbola e Ludovica Festino (1430 voti), la kiter Alice Ruggiu (1361 voti). Segue, distaccato di un paio di centinaia di voti, Andrea Barbera (che ha circumnavigato la Sicilia con un catamarano di 5 metri non abitabile), davanti al PoliTo Sailing Team.

Al 30° posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla fase successiva, Giuseppe Bicocche e Bianca Del Bimbo, con 284 voti: la sfida è apertissima.

COME SI VOTA

La sfida è ancora lunga, molto lunga, la prima fase di votazione si chiuderà il 15 marzo 2020 alle ore 12. Ricordiamo che passano alla fase successiva i 30 candidati più votati: potrete esprimere un massimo di tre voti per fase a supporto dei vostri candidati preferiti. Per motivi di sicurezza e di autenticazione, prima di votare vi sarà richiesto l’inserimento della vostra casella di posta elettronica: dovrete poi inserire un semplice “captcha” (il codice di sicurezza per distinguere tra umani e bot). All’inizio di ogni nuova fase, i voti ricevuti dai candidati non si accumuleranno ma verranno azzerati. Il principio di “cumulabilità” sarà valido esclusivamente per l’assegnazione del premio “Most Voted”. Chi vota potrà usufruire immediatamente di un codice per abbonarsi al Giornale della Vela con uno sconto del 20%! Per chiarimenti e info sulle votazioni, scrivete alla mail speciali@panamaeditore.it

QUI IL LINK AL REGOLAMENTO DEL VELISTA DELL’ANNO

QUI IL LINK ALL’ALBO D’ORO DEL VELISTA DELL’ANNO

