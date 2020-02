BARCHE USATE Vendono tre chicche per veri appassionati

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate che sono delle vere e proprie “chicche” per appassionati. Un usato sicuro per la vostra crociera comoda: garantisce il Giornale della Vela!

TRE BARCHE USATE PER VERI APPASSIONATI

SANGERMANI, BASTA IL NOME

La prima “chicca” tra le barche usate in vendita sul nostro mercatino è uno splendido Sangermani in legno a chiglia lunga: lungo 10,11 metri (e largo 2,57), è il 114° scafo varato dal mitico cantiere di Lavagna, costruito nel 1953. Immatricolato nel 1968, è stato completamente ristrutturato e mantiene ferramenta e albero originali.

Sangermani sforna solo pezzi unici e questo cantiere a conduzione familiare ultracentenario ha fatto la storia della nautica. E ha saputo diventare marchio, un’icona di stile, in un’epoca e un mondo in cui il concetto di marchio non esisteva. “E’ un Sangermani”, si dice. Basta un nome e subito saprete di barche in legno costruite a mano da sapienti maestri d’ascia, apprezzate in tutto il mondo per la lavorazione dei legni e delle essenze, per la purezza formale delle linee e la meticolosa ricerca della perfezione. E poi l’altro tratto distintivo: quella linea gialla che corre lungo lo scafo con i tre puntini finali verso poppa…

QUANDO LA BARCA E’ UNA VERA CASA

Passiamo alla seconda delle barche usate per veri aficionados che abbiamo selezionato per voi: si tratta di uno scafo per “giramondo”. Stiamo parlando di un Amel 46 Maramu del 1986, visibile al Marina di Rimini. Lungo 13,80 metri e largo 3,99, questo ketch è stato progettato nel 1978 dalla coppia Amel/Carteau ed è rimasto in produzione ben 11 anni, con quasi 300 esemplari varati. Simbolo di marinità e affidabilità con io suo pozzetto centrale ultrariparato e spazi sottocoperta propri di una vera casa, il modello in vendita è in ottime condizioni generali ed è ben accessoriato con bow-thruster, riscaldamento, pannelli solari, inverter e caricabatterie. Tutto quello che vi serve per navigare “lungo” e in comodità. La versione è quella a 2 cabine e due toilette.

UN PICCOLO HERRESHOFF PER DISTINGUERSI

Chiudiamo la rassegna di barche usate con un Herreshof Eagle, lungo 6,70 m, venduto a un prezzo molto interessante. L’Herreshoff Eagle è una Cat-boat americana costruita dalla Nowak & Williams nel 1974, scafo e coperta in vetroresina, deriva mobile, timone a barra, armo aurico, armata a sloop con bompresso e fiocco bomato. E’ attrezzata per poter issare facilmente la controranda. E’ stata progettata da Halsey Herreshoff, l’ultimo discendente della storica famiglia di costruttori di splendide barche che hanno fatto la storia della nautica. L’Herreshoff Eagle ha le linee delle veloci catboat costruite nell’800 dal cantiere Herreshoff a Bristol nel Rhode Island, Usa.

Diva, questo il suo nome, è molto probabilmente, l’unico esemplare di questo modello mai arrivato in Europa. La barca, veloce, sicura e manovriera, con vele Zadro a ferzi verticali, praticamente nuove, è pronta alla navigazione, fresca di cantiere,con l’albero in alluminio appena ridipinto e riattrezzato; è spinta da un motore fuoribordo Yamaha da 6 CV due tempi, con elica da lavoro. WC marino. Lo skeg è in bronzo. Unico proprietario dal 2005.

