Quel brutto pasticcio della classe offshore olimpica

Potremmo ormai definirla la barca del mistero. Stiamo parlando del doppio misto offshore per Parigi 2024, una barca annunciata e pompata da World Sailing ma della quale di fatto si sa poco o nulla. World Sailing (la federvela mondiale) ha comunicato ufficialmente che il mondiale 2020 della classe si svolgerà a Malta nell’ottobre 2020 e come barca verrà impiegato il discusso L30 (scoprila QUI). La regata di qualificazione al Mondiale si svolgerà in Europa entro giugno 2020, con una tassa d’iscrizione che andrà dai 6000 agli 8000 euro più Iva.

La Federazione Italiana Vela si è subito attivata per organizzare l’attività nazionale e selezionare i potenziali velisti interessati. Ma al netto di queste comunicazioni non è chiaro quale sarà la scelta effettiva per le Olimpiadi e di fatto gli atleti interessati ad oggi non possono pianificare un investimento e la relativa preparazione ma limitarsi a charterizzare un L30 e…poi si vedrà.

Dei giorni scorsi un nuovo comunicato enigmatico di World Sailing, che annuncia che i criteri per la scelta dell’attrezzatura, la barca, adatta per l’evento olimpico offshore saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2020 (altri dieci mesi?!) e l’attrezzatura sarà selezionata entro il 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda gli eventi di qualificazione, un elenco di barche che soddisfano i criteri di qualificazione sarà pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Insomma tempistiche di difficile lettura e una data ultima, il 31 dicembre 2023, che lascerebbe pochi mesi di tempo agli atleti interessati per capire il da farsi prima dell’inizio dell’Olimpiade 2024. Appare chiaro come gli interessi in gioco, dato il coinvolgimento dei cantieri produttori, siano alti. Da qui la necessità di tempi piuttosto lunghi per elaborare una decisione.

Nel frattempo World Sailing rende noti i cantieri che hanno manifestato il loro interesse a vedere selezionata una propria barca.

Dehler 30 OD

Django 8s

FarEast 28 R

Figaro 3

J88

J99

J105

JPK1030

L30

Sunfast 3300

TEN2

Vector6.5

Nulla di nuovo, questi nomi circolano ormai da oltre un anno, ovvero da quando World Sailing ha reso nota l’intenzione dell’introduzione di questa classe. Ma su come si procederà a questa scelta, su quante barche verranno coinvolte tra eventi di selezione e olimpiade vera e propria, non c’è nessuna certezza.

