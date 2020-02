Bordeggiare sfiorando gli scogli in solitaria? Fatto! VIDEO

Ci hanno giustamente insegnato che i principali nemici delle nostre barche a vela sono gli scogli dai quali dobbiamo tenerci sempre a debita distanza. La teoria dice questo. Ma c’è chi riesce con grandi capacità tecniche, e una barca come il J80 che consente una grande manovrabilità, di virare a un soffio dalle pietre in passaggi strettissimi, il tutto in solitario.

Non ci credete? Allora dovete dare uno sguardo a questo video, dove questo signore, non giovanissimo per altro, con tanto di elegante cappello in testa, si destreggia incredibilmente in passaggi strettissimi.