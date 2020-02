Doppio colpo Beneteau: in arrivo l’Oceanis 40.1 e l’Oceanis Yacht 54

Ve ne avevamo parlato QUI e adesso arriva l’annuncio ufficiale del cantiere: ecco due nuovi Oceanis pronti a essere lanciati sul mercato, l’Oceanis Yacht 54 con la firma di Roberto Biscontini e Lorenzo Argento, e il nuovo Oceanis 40.1 disegnato da Marc Lombard.

Il primo segue il concetto “Yacht” già introdotto con il First 53, dal quale le linee d’acqua derivano, traducendo il tutto nello stile Oceanis classico, ovvero quello di una comodissima barca da crociera. La parentela molto stretta con il First 53 fornirà però alla barca quelle importanti caratteristiche veliche che, di pari passo con il comfort di bordo, delinea i contorni di una barca di lusso, dove questa parola viene declinata per indicare quell’insieme fatto di qualità finiture, attenzione ai dettagli, comodità e prestazioni. Rispetto al First 53, l’Oceanis Yacht 54 sarà dotato di rollbarr, di un layout manovre ancora più improntato all’easy sailing, sedute differenti per il timoniere e una tuga che termina con un leggero scalino per aumentare ulteriormente i volumi interni.

L’Oceanis 40.1 invece è un tipico Oceanis di razza ma con una carena tutta rinnovata. Un 12 metri versatile, che può passare dal mondo del charter a quello delle crociere armatoriali per famiglie. Una barca dotata di una carena che si ispira ai più recenti progetti degli open oceanici pur senza manifestare nessun estremismo: si notano spigoli dolci ma continui da poppa a prua, a garantire stabilità dinamica in navigazione e un aggiunta di volumi interni.

La plancetta di poppa è completamente ribaltabile per una comoda discesa in acqua, mentre il layout base delle manovre prevede due classici winch in tuga per le drizze e due arretrati in zona timoneria per le manovre.

