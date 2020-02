Siete tutti invitati alla Milano Yachting Week dal 7 al 10 maggio!

Da giovedì 7 a domenica 10 maggio in darsena a Milano arriva la Milano Yachting Week, il più grande evento italiano gratuito dedicato al mare.

UNA CITTADELLA DEL MARE IN DARSENA (E NON SOLO)

Per la prima volta, nel centro di Milano – il più grande “porto” di Italia per numero di immatricolazioni di barche e patenti nautiche rilasciate – verrà creata una cittadella dedicata al mare e all’acqua, in tutte le sue declinazioni.

Dal mondo della vela alla motonautica, dalla pesca ai watersports, dal turismo alla sostenibilità, il tutto suddiviso in aree tematiche dove trovare il “meglio del meglio” tra produttori, accessoristi cantieri, servizi e operatori.

Il posto migliore per scegliere dove andare sull’acqua (luoghi, charter), come andarci (le barche, gli accessori, i gadget), come imparare a navigare (scuole di vela, sport acquatici, marineria) e cosa fare per rispettare l’ambiente marino (laboratori eco e incontri, per giovani e famiglie).

La Darsena, via Corsico e altri luoghi “cult” milanesi (come il Museo della Scienza e della Tecnica e la sede del comune Palazzo Marino) saranno animati ogni giorno da un ricco calendario eventi.

Ci sarà anche un “area prove” all’Idroscalo dove sarà possibile provare le barche messe a disposizione dalla Lega Navale Italiana di Milano e sono in programma anche regate e competizioni, tra cui quella degli Hansa 303 riservata ai velisti disabili domenica 10 maggio.

UN RICCHISSIMO CALENDARIO EVENTI

A proposito di programma: come detto, ci sarano eventi e incontri aperti a tutti, sia agli esperti che a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della nautica e del mare.

La giornata di giovedì 7 maggio sarà aperta dal “MYW Design Award: Il bello delle idee”: presenti i grandi designer che parleranno dei migliori ultimi modelli dei cantieri che stanno rivoluzionando il mondo delle barche.

Venerdì 8 sarà la volta di “Eco World”, dove scoprirete come una risorsa naturale – l’acqua – possa diventare una attrazione ecosostenibile e come, ognuno di noi, possa contribuire a salvare il mare.

Sabato 9 maggio è la “Giornata dei Campioni”: tanti eventi dedicati al mondo della grande vela, dove si potranno incontrare i campioni della Coppa America e della vela oceanica. Momento chiave la cerimonia di premiazione del Velista dell’Anno 2020, l’oscar della vela assegnato fin dal 1991 dal Giornale della Vela: ci saranno tutti i più forti marinai e anche la storia della vela italiana, perché saranno invitati tutti i Velisti dell’Anno dal 1991 ad oggi.

Domenica 10 maggio la Darsena sarà invasa da sportivi di ogni genere che racconteranno il loro rapporto con l’acqua e dalle “dragon boat” dei Canottieri San Cristoforo.

Ci sarà anche la premiazione del contest No Plastic di Medplastic, l’associazione che abbiamo creato per la salvaguardia del Mediterraneo: scoprirete chi sono i “cacciatori di plastica” premiati e quanti chili di rifiuti hanno raccolto dal nostro mare.

GLI EVENTI ALL DAY

A tutti questi “main event” saranno affiancati eventi “all day” aperti a tutti: clinic sulla sicurezza in barca e sull’elettronica di bordo (in cattedra, tra gli altri, Sergio Frattaruolo, navigatore oceanico), laboratori per bambini, lezioni di vela gratuite per grandi e piccini in Darsena tenute da esperti istruttori della Lega Navale Italiana sez. di Milano, del Centro Velico Caprera e del Circolo Marinai d’Italia). Ma non è finita qui: incontri sulle vacanze in barca e tante storie di mare (come quella di Umberto Marzotto, il rampollo giramondo), seminari su come vivere a bordo e rendere la barca un lavoro (con i testimonial che racconteranno i perché, i vantaggi e gli svantaggi della loro scelta), incontri B2B per gli operatori della nautica e del turismo e molto, molto altro…

Sarà festa grande, a Milano, dal 7 al 10 maggio: quello che vi abbiamo raccontato è solo un breve riassunto di quella grande festa che sarà la Milano Yachting Week 2020. Siete tutti invitati.

Info e aggiornamenti su www.milanoyachtingweek.com

