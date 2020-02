Foiling Award: ecco chi sono i più forti velisti volanti e le aziende più innovative

Da quando è nata la Foiling Week nel 2014 l’Italia, il Garda in particolare, è diventata una delle protagoniste indiscusse di questo movimento e non poteva mancare anche un premio che fotografi il mondo foiling e evidenzi i migliori atleti e i soggetti portatori sani di innovazione. Stiamo parlando dei Foiling Award, il riconoscimento destinato ai migliori velisti del mondo foiling nonché alle aziende e ai produttori di foiler più innovativi sul mercato, organizzato dai fondatori della Foiling Week.

Si è confermata uno dei momenti da non perdere per tutti gli appassionati, la serata dei Foling Award di Milano, ospitata il 20 febbraio negli straordinari spazi dove operavano le ex tipografie del Corriere

della Sera, riorganizzato da WeWork, società che offre servizi di coworking. I premi, suddivisi in otto categorie, e la FW Design competition, sono stati istituiti dalla Foling Week, “the first and only global event dedicated to boats that sail in foiling, their sailors, their designers and their builders”.

I Foling Award vogliono premiare chi si è più distinto durante l’anno precedente in otto categorie

significative per lo sviluppo della navigazione in foiling: Sailor Award; Design Award; Innovation Award; Production Boat Award; One Off Boat Award; Motor Boat Award; Sustainability Award.

Ad accogliere gli ospiti e gli spettatori, una mostra dedicata agli scatti di Martina Orsini, fotografa

ufficiale della settimana volante, e ai sempre affascinanti disegni dell’illustratore Francese François

Chevalier. Ad aprire la serata di celebrazione è stato il debutto ufficiale del Persico 69F. Un monotipo di 6,90 metri per tre persone di equipaggio, monoscafo e volante, che inaugurerà la propria stagione agonistica dal prossimo aprile a Cagliari con già sei barche in acqua.

A presentare barca e format di regata Giorgio Benussi e Marcello Persico, i promotori del progetto

Persico 69F. Oltre a utilizzare la stessa tecnologia degli AC75, le barche della prossima Coppa

America, ha anche un interessante formato di regata. Sono demandate all’organizzazione del circuito

non solo la logistica e la preparazione delle barche, ma anche la formazione e l’iniziazione al foiling di armatori ed equipaggi. «Abbiamo dedicato tempo e risorse allo start up del 69F», ha dichiarato Giorgio Benussi, Chief commercial officer di Coming Solutions, la società che insieme a Persico Marine ha ideato e dato vita al progetto 69F. «Oggi siamo contestualmente pronti alla produzione del monotipo in larga scala e all’avvio della prima stagione agonistica e di formazione al foiling». Gli ha fatto eco Marcello Persico: «gli armatori e gli utilizzatori delle nostre imbarcazioni accederanno alla miglior tecnologia disponibile nella produzione di scafi foil: la ricerca e sviluppo effettuata da Persico Marine per realizzare scafi custom che hanno fatto e faranno la storia della vela è condensata nel nostro monotipo, pronta ad essere immessa sul mercato».

A seguire è stato il momento dei FW Design competition, in cui stati premiati i primi tre classificati del concorso riservato al design e alla costruzione. Ad aggiudicarsi il primo premio il progetto di Massimo De Luca e Davide Cipriani di CentrostileDesign, seguiti da Morgane Suquart di MMprocess (secondi) e Charles Viviani (terzo). Il primo dei Foling Award consegnato, che ricordiamo sono assegnati sulla base dei voti espressi da una giuria popolare tramite voto online alla proposte selezionate da Foling Week, è stato quello per l’imbarcazione One off . Vittorio Magnaghi, responsabile settore marino della Gurit, l’azienda che produce materiali compositi avanzati ha premiato l’AC75 Luna Rossa nella persona di Horacio Carabelli, co-designer coordinator del team Prada Pirelli, accompagnato dallo Team Director e skipper Max Sirena. L’ingegnere dell’equipaggio italiano a nome di tutto il team ha così dichiarato: «Siamo molto onorati di ricevere questo premio che gratifica due anni di impegno e costante ricerca. È stato un lavoro di squadra che ha coinvolto tutti, dal design team allo shore team, dal sailing team ai fornitori. Tutti con un unico obiettivo, realizzare un mezzo performante e all’avanguardia».

In lizza per il premio, quattro IMOCA: Advens; Apivia Mutuelle; Arkea Paprec e Hugo Boss. Quattro

AC 75: Britannia, Defiant, Luna Rossa e Te Ahie e il maxi tri: Team Sodebo Voile.

Per il Foling Award categoria Event, riservato agli appuntamenti per barche con i foil, erano stati scelte le seguenti regate o circuiti: Brest Atlantiques; ETF26 Series; GC32 Racing Tour; SailGP e Transat Jacques Vabre. Presentato da GAC PINDAR, azienda di logistica partner della FW e di regate come la Volvo Ocean Race il premio è stato consegnato a Julien Di Biase (direttore operativo) e Tim Godfrey (direttore marketing) di Sail GP. Il premio per la riduzione dell’impatto ambientale della navigazione in foiling, il Foling Award Sustainability è stato assegnato ad Alex Thomson Racing per l’Imoca 60 Hugo Boss: utilizza per la comunicazione di bordo e per il sistema di navigazione elettronica, principalmente energia ricavata da pannelli fotovoltaici appositamente realizzati per questa specifica applicazione. A consegnare il premio, Torqueedo, azienda che produce motori elettrici, rappresentata da Oliver Gluck (Vice President Marketing). Ricordiamo che a concorrere per il premio, c’erano anche Fulcrum Speedworks, per la produzione di un foiler green e Artemis Technologies e Tuco Marine Group ApS per una barca da lavoro che sfrutta i foil.

Presentato dalla stessa Foling Week è il Foling Award Innovation riservato a quelle barche che

rappresentano una significativa evoluzione del mondo dei foling. In concorso: Concept-board

CONDOR (una delle prime tavole da windsurf apposta per il mondo foil, con un concept specifico per

planata e foiling, prodotta dalla Elix board); Laser Kit Foilsz (kit efficiente che deriva dagli stessi

designer del Moth Mach 2); Lupo Electric Foiling Bike (un curioso strumento a pedali per navigare);

Moth Aero Kit (primo kit aerodinamico aftermarket per ridurre la resistenza del Mach 2); Moth Double Sail (doppia vela tipo AC 75, sviluppata dal consulente vela American Magic); Slingshot Wing

(l’azienda americana è stata la prima a sviluppare e reinventare la wing sail); SYRA-Foilers (prima

barca per equipaggio doppio con il sistema canting foil centrale); TF35 electronic foil control (sistema adatto a far volare un Airbus riportato su una barca di una barchina da 8 metri).

Luca Rizzotti ha premiato Bertand Favre, l’uomo dietro al concetto del TF 35, il catamarano con un

innovativo e sofisticato sistema di controllo automatico dei foil tramite software. Marcello Persico è stato poi colui che ha premiato Mayeul Van der Broek per l’Sp 80, “the next world fastest boat” come vincitore della categoria Design per questo progetto che la ha lo scopo di superare di almeno 20 nodi l’attuale record di velocità a vela: 62 nodi. Il voto online ha stabilito che fosse la preferita tra gli altri concorrenti in selezione: ISpace2O DeepSeaker DS1; Lazzerini F33 Spaziale; The Flybus; Vortex M1 by Mode3 Design.

Nella categoria Foling Award Motorboat Candela 7.5, raffinata ed elegante barca di serie, ha

sbaragliato sia i foil dei catamarani da crociera Aquila, installati su tutti i modelli del marchio sino

americano, sia il prototipo del colosso francese Beneteau. Gustav Hasselskog (CEO and founder

Candela) has been awarded by Oliver Gluck.

Per le imbarcazioni di serie, il Foling Award Production, conteso tra BirdyFish, Nautor's ClubSwan 36, Nikki by Skeeta Foiling Craft, Peacoq 14, Pogo Foiler, SYRA-Foilers NTFM-SYRA18, T-Foiler 35 è andato al Syra 18, il primo monoscafo con foil di serie. A ritirare il premio Nils Frei e Yves Detrey di Syra foilers e a consegnare Paolo Manganelli (principal engineer) di Gurit.

Il momento dedicato al singolo uomo nel Foling Award Sailor ha visto salire sul palco lo svizzero Balz

Müller, vincitore del primo campionato del mondo di windsurf foiling freestile, Atleta capace di fare

compiere evoluzioni incredibili a una tavola da windsurf attrezzata con il suo sistema di appendici

idrodinamiche, ha lasciato dietro di sé: Vittorio Bissaro & Maelle Frascari (Campioni del mondo Nacra 17); Franck Cammas, Charles Caudrelier & Yann Riou (vincitori della Brest Atlantique sul maxi TriEdmond de Rotschild); Charlie Dalin & Yann Eliès (vincitori della Transat Jaques Vabre sull’Imoca Apivia); Daniela Moroz (campionessa mondiale Formula kite); Mischa Heemskerk (Campione mondiale catamarani Classe A); Nicolas Parlier (Campione del mondo Formula kite); Tom Slingsby (Moth World Champion & SailGP winner); Team Australia SailGP crew (Tom Slingsby, Kyle Langford, Jason Waterhouse, Ky Hurst, Sam Newton and Kinley Fowler vincitori della prima stagione SailGP) e Ruggero Tita and Cate Mari Banti (vincitori del Sailing Tokyo Test Event su Nacra 17)

A chiudere la serata Luca Rizzotti e Domenico Boffi, i creatori di Foling Week, hanno assegnato un

premio speciale a Gabriele Ganga Bruni come Foling coach, per il lavoro svolto con l’equipaggio di

Bissaro e Frascari e l'equipaggio Tita e Banti vincitori degli ultimi due campionati mondiali del

catamarano olimpico Nacra 17.

Il prossimo appuntamento Foiling Week, appuntamento per tutti gli appassionati di navigazione in

foling, è fissato per il prossimo 25-28 giugno 2020 a Malcesine, presso la Fraglia Vela Malcesine, sul Lago di Garda.

www.foilingweek.com