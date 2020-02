VELA Cup & VELAFestival, è qui la festa! Scopri tutte le novità

Non appena abbiamo aperto le pre-iscrizioni sul sito della TAG Heuer VELA Cup (a proposito, ora potete già formalizzare l’iscrizione su www.velacup.it), in pochi giorni siamo arrivati a 40 barche che hanno confermato la loro presenza: c’è tanta, tantissima attesa per la VELA Cup di Santa Margherita Ligure (24-26 aprile, in concomitanza con il TAG Heuer VELAFestival).

Quest’anno si potrebbero tranquillamente superare le 200 barche al via: la tappa inaugurale del circuito di regate/veleggiate più affollato del Mediterraneo nel 2020 si presenta con molte novità ed è in grado di soddisfare ogni genere di velista. Dal “marinaio della domenica” al regatante incallito, dall’equipaggio famigliare al derivista: la VELA Cup è aperta a tutti, senza limitazioni di lunghezza né di tipologia di barca. Ci saranno premi per (quasi) tutti (messi in palio anche dai nostri partner Garmin, Harken, My Match Race, Doyle, Vetus e Veneziani). Ecco come potrete divertirvi.

PER TUTTI: VELA CUP E VELA CUP CHALLENGE

LA VELA Cup è la classica del Tigullio, sabato 25 aprile potrete partecipare alla grande costiera di Portofino-Santa Margherita, centinaia di barche sulla linea di partenza per una grande festa della vela. La premiazione evento sarà il sabato sera con aperitivo e poi ingresso libero al mitico Covo di Nord Est. Se avete voglia di veleggiare per tre giorni potete partecipare alla VELA Cup Challenge, venerdi 24, sabato 25, e domenica 26: percorsi costieri e veleggiate all’insegna – in primis del divertimento. La premiazione dei vincitori, in tempo reale e compensato, avverrà domenica pomeriggio. Tutti possono partecipare, senza certificato di stazza o tessere particolari.

PER I PIU’ “CORSAIOLI”: VELA CUP RACE ORC

Da questa edizione, le imbarcazioni stazzate ORC potranno partecipare anche alla VELA Cup Race, con classifiche a cura del Circolo Nautico Rapallo e con premiazione nella giornata di domenica. Le regate si disputeranno venerdì 24 e domenica 26, sabato le barche potranno partecipare alla tradizionale VELA Cup. Le regate varranno come prima prova dell’International Portofino’s Week (Tigullio’s Race) in combinata con la regata del week end successivo (Tino Island Trophy).

L’ORMEGGIO IN BANCHINA

Quest’anno c’è anche una grande novità: potrete ormeggiare le barche – gratuitamente – direttamente in banchina a Santa Margherita e nei pontili limitrofi. I posti sono limitati per cui verrà data la precedenza a chi si iscrive prima. Viceversa, potrete prenotare un posto a un prezzo speciale nel vicino Marina di Chiavari – Calata Ovest. Affrettatevi!

GLI EVENTI IMPERDIBILI

Un’ulteriore novità sono gli eventi collaterali: in banchina, dopo ogni giornata di regate, si terrà un clinic gratuito con i velisti professionisti di Phi! Number dove, analizzando cosa è successo in mare, capirete i vostri errori tattici e come non sbagliare più. Ci sarà anche un incontro con gli esperti di B&G che vi racconteranno come ottenere il massimo dal vostro multifunzione in regata e in crociera e per tutti i giorni della manifestazione, in diretta sul maxischermo in banchina, verranno trasmesse le regate della World Series della Coppa America a Cagliari.

NEL CUORE DEL VELAFESTIVAL

La VELA Cup di Santa Margherita, come abbiamo detto, si terrà in contemporanea con il TAG Heuer VELAFestival, che quest’anno sarà dal 23 al 26 aprile sulle banchine del Porto di Santa Margherita Ligure: questo si trasformerà in un villaggio della vela dove potrete trovare tutto quello che vi serve per attrezzare la vostra barca, tra accessori, servizi e prodotti. Cosa state aspettando a iscrivervi?

