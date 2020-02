Infinito Joyon: polverizato il record di Soldini sulla Rotta del Tè

Sembrava un record difficile da attaccare quello di Giovanni Soldini e Maserati (LEGGI QUI), invece Francis Joyon con il trimarano Idec e il suo equipaggio non solo hanno stabilito un nuovo tempo sulla Rotta del Tè, da Hong Kong a Londra ma lo hanno fatto migliorando di molto quello del trimarano italiano.

Il tempo di Maserati era di 36 giorni, 2 ore, 37 minuti e 2 secondi, Joyon lo ha ritoccato decisamente facendo fermare le lancette in 31 giorni, 23 ore, 36 minuti e 46 secondi. Lungo le 15.873 miglia nautiche percorse sull’acqua Idec ha tenuto una velocità media di 20,7 nodi; il maxi trimarano ha attraversato quasi tutte le condizioni di vento, mare, sole e temperatura immaginabili con una serie di sorprese e di ostacoli inaspettati, navigando a volte senza problemi e a volte in condizioni molto scomode. Un viaggio che i cinque marinai hanno compiuto in tempi record, superando i confini in termini di prestazioni, e mostrando allo stesso tempo tenero amore e affetto per la loro venerabile barca varata nel 2006. Il Trimarano Idec ha vinto per tre volte la Route du Rhum ed è titolare del Trofeo Jules Verne in equipaggio.

FRANCIS JOYON IN BREVE

Il recordman degli oceani è nato nel 1956 a Hanches, nella piana agricola della piccola e sperduta regione dell’Eur et Loire. Francis Joyon è l’ex detentore del record assoluto del giro del mondo in solitario (57 giorni, 13 ore e 54 minuti), maturato nel 2008, battuto da Coville pochi giorni fa. Il primato lo aveva già conquistato nel 2004 a bordo del trimarano Idec, polverizzando il precedente record del 1989.

Verrà battuto l’anno successivo (di un solo giorno) dalla britannica Ellen MacArthur. Ma Joyon non si perde d’animo e, a bordo del nuovo Idec, lungo 30 metri, con una velocità media di 19,09 nodi consegue un risultato che ha resistito, scolpito nella storia, per quasi 9 anni (e fidatevi, in questo mondo in continua evoluzione tecnologica, non sono pochi). Solitario in mare e nella vita, è un tipo schivo e riservato: uno “scacciasponsor” che, nel mondo della vela oceanica, finisce per costituire un romantico stereotipo.

