BARCHE USATE Vendono tre modelli da… non lasciarsi scappare

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate molto interessanti: alcune sono dei grandi classici e presentano prezzi davvero “golosi”. Un usato sicuro per la vostra crociera: garantisce il Giornale della Vela!

TRE BARCHE USATE MOLTO INTERESSANTI

COMODA, SPAZIOSA, SICURA

La prima delle barche usate che vi proponiamo la conosciamo bene: è il Jeanneau Sun Odyssey 54 DS Suspiria 2 (16,74 x 4,85 m) che con l’armatore Antonino Venneri, un vero appassionato, ha preso parte ad alcune tappe del circuito della VELA Cup. L’imbarcazione del 2004, visibile in Sardegna, è tenuta molto bene, accessoriata al meglio ed è motorizzata con un 100 cavalli Yanmar: il layout interno prevede tre cabine più cabina per il marinaio. DS sta per “deck saloon”: la barca infatti dispone di un pozzetto studiato in modo tale da essere una sorta di “salone” di coperta, dove l’equipaggio può rilassarsi. Questa barca, progettata da Fauroux & Garroni, sarà la vostra compagna ideale se avete intenzione di lanciarvi in una crociera lunga, comoda e sicura.

UN GRANDE CLASSICO “DI RAZZA”

Passiamo da Jeanneau a Beneteau, in questo caso da una barca da crociera a un racer-cruiser. O meglio, il racer cruiser per antonomasia. Ovvero, un First 40.7 (11,96 x 3,76 m). Enorme successo riscosse questa barca nata dalla matita di Bruce Farr, nata nel 1998 e prodotta in centinaia e centinaia esemplari. Formidabile rapporto qualità/prezzo e prestazioni veliche le permettono ancora di competere ai massimi livelli in regata. Ma è anche un comodo yacht da crociera. Il merito è tutto di Farr e dell’ottimo lavoro dei designer della Beneteau. La linea è caratterizzata da un alto bordo libero cha migliora i volumi interni, senza rendere goffa la barca.

Le prestazioni sono ottime, anche nella versione crociera che si differenzia da quella regata per una minore superficie velica e un bulbo a minor pescaggio. La coperta è semplicissima, con un pozzetto diviso dal trasto della randa, in modo da riservare adeguato spazio alla zona pilotaggio caratterizzata da una ruota del timone di dimensioni notevoli.

Gli interni sono previsti a due o tre cabine. Il quadrato, sempre all’insegna della semplicità e comfort, ha una dinette a divani contrapposti trasformabili. Cucina e carteggio sono ai lati della discesa. Il modello in vendita è l’ex “Paul & Shark”: barca che vanta posizioni di tutto rispetto in regata tra il 2004 e il 2010. La cosa molto interessante (oltre al fatto che l’imbarcazione è accessoriata al meglio), è che viene venduta con annesso relativo posto barca e posto auto presso Marina degli Aregai (Imperia). Il prezzo è molto interessante.

IL TOCCO DI FRERS

Chiudiamo la rassegna delle barche usate con una barca che racchiude in sé marinità, buone prestazioni ed eleganza: è un Grand Soleil 42 (12,72 m x 4,05 m) del 1991, nato dalla matita di German Frers, uno dei più apprezzati progettisti nautici. Il modello in vendita, nello specifico, è quello in versione armatoriale con due grandi cabine e due bagni, comoda dinette con tavolo per 8 persone e tre posti letto aggiuntivi. Il motore è un Volvo 43 turbo. La barca, completa di ogni dotazione e revisionata nel 2019, si trova a Catania e ha un prezzo decisamente “goloso”. Il dislocamento di 9000 kg e le linee di carena piene, oltre a fornire una notevole volumetria interna, rendono confortevole la navigazione in bolina e aumenta le possibilità di stivaggio. Sono caratteristiche che indicano la priorità alla destinazione crocieristica.

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

NAVIGA INFORMATO!

