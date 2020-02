Persico Marine entra nel mondo delle derive volanti: al via la produzione del 69f

Di questa interessante deriva foiler vi avevamo già parlato con il nostro test (leggilo QUI), ma adesso c’è una novità: verrà prodotta dal cantiere italiano Persico Marine e si chiamerà Persico 69f.

Questa barca è nata dall’idea del gotha dei regatanti italiani (Giorgio Benussi, Dede de Luca, “l’oriundo” Maciel Cicchetti) su progetto degli argentini Wilson e Marquinez. Il prototipo ha già navigato per numerosi giorni sul lago di Garda, dove è stato testato da velisti di alto livello, tra cui il pluripremiato olimpico Santiago Lange, leggenda vivente dello sport della vela.

Persico entra in questo progetto con tutta l’esperienza di un cantiere specializzato nella costruzione ad alta tecnologia, applicata già a mondi come quello degli open oceanici o degli AC 75 della Coppa America, e proprio a questi ultimi il progetto del persico 69f è ispirato.

La Persico Marine non solo costruirà il 69F, ma si occuperà anche delle vendite e del servizio clienti. Per la prima volta in assoluto, una classe monotipo partirà con un “six-pack” (un pacchetto di sei barche trasporatabili in un container da 40′), che sarà noleggiabile per la stagione 2020 sia per il circuito previsto che per altre iniziative, mentre le barche successive saranno a disposizione dei singoli armatori, dei circoli velici e delle altre autorità organizzatrici.

Per saperne di più visitate il sito https://69fsailing.com/

