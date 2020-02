Tocca a voi. Votate il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020!

Via! Dichiariamo ufficialmente aperte le votazioni per il Velista dell’Anno TAG Heuer, il premio più prestigioso della vela italiana, organizzato dal Giornale della Vela fin dal 1991. Il Velista dell’Anno se lo aggiudica colui che, sulla base delle vostre preferenze sul “sondaggione” che vi proponiamo, risulterà essere il velista che più vi ha emozionato. (foto di copertina: Martina Orsini)

Anche quest’anno tocca a voi decidere chi saranno i migliori, partendo dal sondaggio online con il “listone” dei magnifici 100 candidati iniziali scelti dalla redazione: nella prima fase dei 100 candidati iniziali passeranno il turno i 30 più votati, potrete votare fino alle ore 12 del 15 marzo esprimendo un massimo di tre preferenze.

COME SI VOTA

Potete decidere di dare tre preferenze a un singolo candidato, oppure di dividerle tra più candidati. Per la validazione del voto, vi sarà richiesto l’indirizzo email e la risoluzione di un semplice “captcha” (il codice per distinguere tra umani e bot), per motivi di sicurezza e per scongiurare qualsiasi rischio di “voti truccati”. Chi vota potrà usufruire immediatamente di un codice per abbonarsi al Giornale della Vela con uno sconto del 20%!



Abbiamo scritto anche troppo: è tempo di votare!

QUI IL LINK AL REGOLAMENTO DEL VELISTA DELL’ANNO

QUI IL LINK ALL’ALBO D’ORO DEL VELISTA DELL’ANNO

La nostra redazione vi aggiornerà costantemente con news, post su Facebook e stories su Instagram, sul profilo del Giornale della Vela.

