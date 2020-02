Un 59 piedi nel segno del lusso. Parola di Fountaine Pajot

Il nuovo 59 raccoglie e amplia tutte le ultime tendenze che Fountaine Pajot ha sviluppato sui più recenti catamarani della sua gamma. Pensato per qualsiasi stile di crociera, questo nuovo catamarano di lusso da 59 piedi è studiato per un uso armatoriale oltre che per il charter, ma soprattutto punta a offrire un’esperienza di bordo da vera “casa” a 5 stelle, oltre che caratteristiche veliche degne di questo nome.

MOLTE ZONE LIVING

La caratteristica di questa barca è quella di avere delle zone living multiple. Non solo il classico “pozzetto” di poppa con il comodo ingresso in acqua, ma anche un pozzetto anteriore verso prua, e un fly bridge tra i più grandi della categoria che non è una semplice zona manovra ma un’ulteriore zona conviviale vera e propria con comode sedute dedicate.

Da un punto di vista estetico, come negli ultimi modelli Fountaine Pajot, il look è sempre più curato e strizza l’occhio agli amanti delle barche sportive. Le prue sono molto affusolate e completamente inverse, la cellula abitativa, fly bridge escluso, è bassa sulla coperta e dotata di una finestratura continua che snellisce molto l’intera struttura.

Internamente non manca nulla per una vera crociera di lusso, a cominciare da un salone dove non si fa fatica a sentirsi comodi e coccolati come a casa.

Lungh. f.t.: 18,21 m

Largh.: 9,46 m

Immersione: 1,4 m

Disloc.: 25.500 kg

Sup. vel.: 116 mq

www.catamarans-fountaine-pajot.com

