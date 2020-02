Velista dell’Anno TAG Heuer 2020: pronti a votare il vostro preferito? Domani si parte!

Scaldate i mouse, domani si entra nel vivo! Per la 29ma volta dal 1991, torna il premio più ambito della vela italiana: il Velista dell’Anno TAG Heuer! Quest’anno sono tante le novità: in attesa di conoscere i 100 candidati in gara per la fase iniziale, vi raccontiamo come funziona l’edizione 2020, perché vi conviene votare e come farlo. (foto di copertina: lo scatto di Martina Orsini premiato al Mirabaud Yacht Racing Image of the Year 2019)

Ci siamo: per la 29ma volta, torna in scena il Velista dell’Anno TAG Heuer, il premio più prestigioso della vela italiana, assegnato fin dal 1991. Il Velista dell’Anno se lo aggiudica colui che, sulla base delle vostre preferenze (che potete esprimere nel sondaggio su velistadellanno.giornaledellavela.com), risulterà essere il velista che più vi ha emozionato. Saranno i vostri voti a decretare chi farà parte della rosa dei candidati alla vittoria finale, tra i quali sarà svelato, in occasione della Milano Yachting Week (dal 7 al 10 maggio a Milano: info su www.milanoyachtingweek.com), durante la Giornata dei Campioni (venerdì 8 maggio), il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020 e tutti gli altri premi.

Le votazioni saranno ufficialmente aperte domani, 18 febbraio, a partire dalle ore 13, sul sito: in attesa di scoprire le storie di tutti i “magnifici” 100 candidati tra regatanti, derivisti, armatori, marinai, progettisti, costruttori e circoli scelti dalla nostra redazione, vi raccontiamo tutte le novità di quest’anno.

COME SI VOTA

Il “sondaggione” del Velista dell’Anno ha luogo sul sito dedicato velistadellanno.giornaledellavela.com dove potrete esprimere un massimo di tre voti per fase (il dettaglio di come si articolerà la votazione lo trovate in calce) a supporto dei vostri candidati preferiti. Per motivi di sicurezza e di autenticazione, prima di votare vi sarà richiesto l’inserimento della vostra casella di posta elettronica e dovrete confermare il voto via mail. All’inizio di ogni nuova fase, i voti ricevuti dai candidati non si accumuleranno ma verranno azzerati. Il principio di “cumulabilità” sarà valido esclusivamente per l’assegnazione del premio “Most Voted”.

I VANTAGGI PER CHI VOTA

E ora, il motivo per cui vi conviene votare: non solo il voto vi darà il diritto di partecipare alla cerimonia di premiazione del Velista dell’Anno, a Milano, alla Milano Yachting Week nel corso della Giornata dei Campioni (Sabato 8 maggio). Se voterete potrete usufruire di un codice per abbonarvi al Giornale della Vela con uno sconto del 20%: una volta che avrete confermato il vostro voto riceverete via mail il codice con cui abbonarvi al prezzo ridotto. Per chiarimenti e info sulle votazioni, scrivete alla mail speciali@panamaeditore.it

LE FASI DELLE VOTAZIONE

1° Fase. Dal 18/02 al 15/03

– 100 CANDIDATI selezionati da noi da votare online sul nostro sito dalle ore 13 del 18 febbraio alle ore 12 del 15 marzo 2020.

– Il voto del pubblico ha carattere vincolante.

– Passano al secondo turno i 30 più votati.

2° Fase. Dal 18/03 al 15/04

– 30 CANDIDATI da votare online dalle ore 13 del 18 marzo alle ore 12 del 15 aprile 2020.

– Il voto del pubblico ha carattere vincolante.

– Passano il turno i 10 più votati.

Finale. Dal 16/04 al 08/05

– Tra i 10 CANDIDATI scelti da voi la giuria del Giornale della Vela sceglierà il vincitore del Velista dell’Anno e di tutti gli altri premi. Chi avrà vinto lo scoprirete soltanto alla Giornata dei Campioni.

Premiazione. Sabato 8 maggio

Alla Milano Yachting Week: ai vincitori sarà consegnato un cronografo TAG Heuer Aquaracer

TUTTI I PREMI

– Il Velista dell’Anno 2020. Va al velista che ha saputo emozionarci di più nella stagione passata. Il migliore in assoluto.

– TAG Heuer #don’tcrackunderpressure. A chi ha dimostrato di non mollare mai anche sotto pressione.

– TAG Heuer Innovation. A chi ha dato un particolare contributo nel mondo della progettazione e dell’innovazione.

– TAG Heuer Performance. A chi ha ottenuto risultati grazie a un certosino lavoro di ricerca sulle prestazioni.

– TAG Heuer Young. A un giovane talento della vela agonistica.

– MOST VOTED. Va al candidato che ha ricevuto più preferenze dal nostro sondaggio web sommando le varie fasi di selezione.

PREMIO SPECIALE

TRIBUTE. Tributo ad un grande campione o personaggio della vela.

E adesso, tocca a voi! Da domani, sostenete il vostro beniamino per fargli vincere l’Oscar della vela!

———————————————————————–

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!