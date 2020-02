Il super bozzello ad alto carico che piace ai campioni

Le derive di ultima generazione con i foil, gli skiff e i multiscafi nati “per correre” presentano carichi più elevati sulle manovre, per cui diventa fondamentale affidarsi a buoni bozzelli nei punti “chiave”, che sappiano unire resistenza e un basso attrito (affinché le regolazioni siano più agevoli). Come i nuovi RF35109HL da 30 mm della storica azienda australiana Ronstan, espressamente studiati per applicazioni ad alto carico: questi bozzelli stanno avendo grande successo nel mondo delle regate.

Le applicazioni tipo del bozzello includono sistemi di vang ad alto carico su Moth e Laser, drizze su skiff da 16 e 18 piedi; cunningham, base randa e paternazzi su barche sportive.

Paul Goodison, campione mondiale Moth (e oro olimpico Laser nel 2008), lo utilizza nel suo sistema del vang: così ha la manovra “sulla punta delle dita” e regolare la ritenuta richiede il minimo sforzo.

Il diametro massimo della scotta che passa nel bozzello può essere di 8 millimetri e ha un carico di lavoro massimo di 550 kg (quello di rottura arriva al 1650). Il carico di rottura dipende, ovviamente, dalla resistenza della legatura in tessile fissata al mozzo centrale. Con soli 42 grammi il suo rapporto forza-peso è il risultato di un design intelligente e della selezione dei materiali giusti, come le guance in nylon rinforzato con fibra di vetro e una puleggia in acciaio inossidabile di alta qualità.

